Що думають українці про чоловіків та жінок у соціумі: приголомшливе опитування
Скільки б не "билися у груди" борці за гендерні квоти і рівність – статистика вперта. Українці досі не готові до жінки-політика і вважають, що чоловікам неприпустимо плакати.
83% – стільки українців погоджуються із твердженням, що найважливіше завдання жінки – піклуватися про дім і сім'ю.
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Головне завдання чоловіка – це заробляння грошей. Так вважають 75% опитаних.
75% вважають, що головне, чим має займатися чоловік – заробляти гроші / Screenshot
78% українців погодились, що жінки частіше ніж чоловіки приймають рішення, щоправда – через емоційний стан. Неприпустимо, аби чоловіки плакали так вважає 67% українців.
67% думають, що чоловіки не мають плакати / Screenshot
68% згодні, що жінки мають менше свободи через сімейні обов'язки.
68% вважають, що жінки мають менше свободи через сімейні обов'язки / Screenshot
51% погодились, що жінки менше зацікавлені, ніж чоловіки в обійманні відповідальних політичних посад. 29% гадають, що жінки не мають відповідних знань і навичок для того, щоб займати відповідальні посади в політиці. 62% не погоджуються із таким твердженням.
62% не погоджуються із твердженням, що жінки не мають відповідних знань,
щоб займати відповідальні посади в політиці / Screenshot
Дані: Рейтинг.
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