07:25
6 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії
      Вєсті Кремля
      20:18, 5 березня
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, 5 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Що думають українці про чоловіків та жінок у соціумі: приголомшливе опитування

      - Читать новость на русском

      Скільки б не "билися у груди" борці за гендерні квоти і рівність – статистика вперта. Українці досі не готові до жінки-політика і вважають, що чоловікам неприпустимо плакати.

      83% – стільки українців погоджуються із твердженням, що найважливіше завдання жінки – піклуватися про дім і сім'ю.

      Читайте також: Що думають українці про жінок-політиків та кому найбільше довіряють

      Головне завдання чоловіка – це заробляння грошей. Так вважають 75% опитаних.


      75% вважають, що головне, чим має займатися чоловік – заробляти гроші / Screenshot

      78% українців погодились, що жінки частіше ніж чоловіки приймають рішення, щоправда – через емоційний стан. Неприпустимо, аби чоловіки плакали так вважає 67% українців.


      67% думають, що чоловіки не мають плакати / Screenshot

      68% згодні, що жінки мають менше свободи через сімейні обов'язки.


      68% вважають, що жінки мають менше свободи через сімейні обов'язки / Screenshot

      51% погодились, що жінки менше зацікавлені, ніж чоловіки в обійманні відповідальних політичних посад. 29% гадають, що жінки не мають відповідних знань і навичок для того, щоб займати відповідальні посади в політиці. 62% не погоджуються із таким твердженням.


      62% не погоджуються із твердженням, що жінки не мають відповідних знань,
      щоб займати відповідальні посади в політиці / Screenshot

      Дані: Рейтинг.

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Помер український шахіст Богданович, який хизувався грою за Росію
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини України Гендерна рівність
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:00 Новий Кабмін: що буде з бюджетом, курсом гривні та співпрацею з МВФ
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 01:00 Так починають політичну кар'єру: чим обернеться відставка Рябошапки
      Катерина Козачинська
      5 березня , 12:00 У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань власником апартаментів у моря
      3 березня , 14:18 Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького
      5 березня , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук