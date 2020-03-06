Що думають українці про чоловіків та жінок у соціумі: приголомшливе опитування

Скільки б не "билися у груди" борці за гендерні квоти і рівність – статистика вперта. Українці досі не готові до жінки-політика і вважають, що чоловікам неприпустимо плакати.

83% – стільки українців погоджуються із твердженням, що найважливіше завдання жінки – піклуватися про дім і сім'ю.

Читайте також: Що думають українці про жінок-політиків та кому найбільше довіряють

Головне завдання чоловіка – це заробляння грошей. Так вважають 75% опитаних.



75% вважають, що головне, чим має займатися чоловік – заробляти гроші / Screenshot

78% українців погодились, що жінки частіше ніж чоловіки приймають рішення, щоправда – через емоційний стан. Неприпустимо, аби чоловіки плакали так вважає 67% українців.



67% думають, що чоловіки не мають плакати / Screenshot

68% згодні, що жінки мають менше свободи через сімейні обов'язки.



68% вважають, що жінки мають менше свободи через сімейні обов'язки / Screenshot



51% погодились, що жінки менше зацікавлені, ніж чоловіки в обійманні відповідальних політичних посад. 29% гадають, що жінки не мають відповідних знань і навичок для того, щоб займати відповідальні посади в політиці. 62% не погоджуються із таким твердженням.



62% не погоджуються із твердженням, що жінки не мають відповідних знань,

щоб займати відповідальні посади в політиці / Screenshot

Дані: Рейтинг.

Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.