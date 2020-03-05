Що думають українці про жінок-політиків та кому найбільше довіряють

За результатами свіжого соціологічного дослідження, найвпізнаванішою політикинею в Україні наразі є Юлія Тимошенко. Її знають майже усі українці – 97%. Однак зовсім інших відсоток опитуваних довіряють їй.

За даними дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" Юлія Тимошенко викликає довіру лише 28% опитуваних. Однак, на думку респондентів, саме вона має найбільші перспективи у політиці.

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Кого ще з жінок-політиків знають в Україні

Однією з найвпізнаваніших є Наталя Королевська. Депутатку від ОПЗЖ знають 76% опитаних. При цьому рівень довіри до Королевської – лише 20%. Депутатку від "Європейської Солідарності" Ірину Геращенко знають 66%, довіряють їй – 21%. Інших жінок-народних депутатів знають менше 60% опитаних.

Рівень довіри до жінок-політиків / скриншот з дослідження "Рейтингу"

Серед регіонів найбільше довіри висловлюють Юлії Тимошенко у центрі – це 31%. Королевській, відповідно, на сході (30%) та на півдні (28%). На заході України лідером є Ірина Геращенко – (30%).

Що взагалі українці думають про жінок у політиці

Майже 40% опитаних переконані, що жінок замало у політиці. Близько половини респондентів погоджуються із тим, що в Україні сьогодні бракує партії, яка представляє інтереси жінок. Стільки ж переконані, що жінки недостатньо представлені в уряді, Верховній Раді та місцевій владі. Зі згаданими тезами частіше погоджувалися представники старшого покоління та жінки.

82% підтримують те, що жінки йдуть у політику. 12% – протилежної думки. Попри це у питаннях лідерства та прийнятті зважених рішень відповіді розподілилися наступним чином: більше 40% опитаних переважно обирали середньозважену відповідь щодо того, кому краще, чоловікам, чи жінкам, вдається займати лідерську позицію та приймати рішення.



Хто ефективніший на посаді: чоловік чи жінка / скриншот з дослідження "Рейтингу"

Оцінюючи ефективність представників обох статей на політичних та виборних посадах, опитані найчастіше погоджувалися з тим, що для ефективної роботи народним або ж місцевим депутатом стать не має особливого значення.

Дослідження провели протягом 21-25 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. В опитуванні взяли учкасть 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.