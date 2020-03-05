Что думают украинцы о женщинах-политиках и кому больше всего доверяют

По результатам свежего социологического исследования, самым узнаваемым политиком в Украине сейчас является Юлия Тимошенко. Ее знают почти все украинцы – 97%. Однако совсем другой процент опрошенных доверяют ей.

По данным исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" Юлия Тимошенко вызывает доверие лишь 28% опрошенных. Однако, по мнению респондентов, именно она имеет наибольшие перспективы в политике.

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Кого еще из женщин-политиков знают в Украине

Одной из самых узнаваемых является Наталья Королевская. Депутата от ОПЗЖ знают 76% опрошенных. При этом уровень доверия к Королевской – лишь 20%. Депутата от "Европейской Солидарности" Ирину Геращенко знают 66%, доверяют ей – 21%. Других женщин-народных депутатов знают менее 60% опрошенных.



Уровень доверия к женщинам-политикам / скриншот из исследования "Рейтинга"

Среди регионов больше доверия выражают Юлии Тимошенко в центре – это 31%. Королевской, соответственно, на востоке (30%) и на юге (28%). На западе Украины лидером является Ирина Геращенко – (30%).

Что вообще украинцы думают о женщинах в политике

Почти 40% опрошенных убеждены, что женщин мало в политике. Около половина респондентов соглашается с тем, что в Украине сегодня не хватает партии, которая представляет интересы женщин. Столько же убеждены, что женщины недостаточно представлены в правительстве, Верховной Раде и местных властях. С упомянутыми тезисами чаще соглашались представители старшего поколения и женщины.

82% поддерживают то, что женщины идут в политику. 12% – противоположного мнения. Несмотря на это в вопросах лидерства и принятии взвешенных решений ответы распределились следующим образом: более 40% опрошенных преимущественно выбирали средневзвешенный ответ относительно того, кому лучше, мужчинам или женщинам, удается занимать лидерскую позицию и принимать решения.

Кто более эффективен в должности: мужчина или женщина / скриншот из исследования "Рейтинга"

Оценивая эффективность представителей обоих полов в политических и выборных должностях, опрошенные чаще всего соглашались с тем, что для эффективной работы народным или же местным депутатом пол не имеет особого значения.

Исследования провели в течение 21-25 февраля 2020 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В опросе взяли учкасть 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.