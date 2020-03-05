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      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля

      Вєсті.UA - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 березня – під час позачергового засідання Ради 4 березня нардеп від "ЄС" Гончаренко знову хайпанув своєю промовою. Після засідання до нього вирішив підійди Зеленський. Під час розмови президент відмовився потиснути нардепу руку. Новоспечений прем'єр Шмигаль оконфузився із пресдтавленням єдиної жінки-кадидата на посаду голови Мінсоцполітики.

      Також у випуску:

      Уряд Гончарука – не найкоротший.

      Яке уявлення мають українці про дім та сім'ю: опитування про гендерну рівність.

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      Автор: Юрій Гаврищак, Ігор Гаврищак
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Денис Шмигаль Олексій Гончаренко Вєсті.UA
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