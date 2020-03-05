Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
В выпуске программы "Вести.UA" за 5 марта – во время внеочередного заседания Рады 4 марта нардеп от "ЕС" Гончаренко снова хайпанул своей речью. После заседания к нему решил подойди Зеленский. Во время разговора президент отказался пожать руку нардепу. Новоиспеченный премьер Шмыгаль оконфузился с пресдтавлением единственной женщины-кадидата на должность главы Минсоцполитики.
Также в выпуске:
Правительство Гончарука – не самое короткое.
Какое представление у украинцев о доме и семье: опрос о гендерном равенстве.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии