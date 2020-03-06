Что думают украинцы о мужчинах и женщинах в социуме: ошеломляющий опрос
Сколько бы не "били в грудь" борцы за гендерные квоты и равенство – статистика упряма. Украинцы до сих пор не готовы к женщине-политику и считают, что мужчинам недопустимо плакать.
83% – столько украинцев соглашаются с утверждением, что главная задача женщины – заботиться о доме и семье.
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Главная задача мужчины – это зарабатывание денег. Так считают 75% опрошенных.
75% считают, что главное, чем должен заниматься мужчина – зарабатывать деньги / Screenshot
78% украинцев согласились, что женщины чаще мужчин принимают решения, правда – из-за эмоционального состояния. Недопустимо, чтобы мужчины плакали, так считает 67% украинцев.
67% думают, что мужчины не должны плакать / Screenshot
68% согласны, что у женщин меньше свободы из-за семейных обязанностей.
68% считают, что у женщин меньше свободы из-за семейных обязанностей / Screenshot
51% согласились, что женщины менее заинтересованы, чем мужчины в занятии ответственных политических должностей. 29% думают, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике. 62% не согласны с таким утверждением.
62% не согласны с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний, чтобы занимать ответственные должности в политике / Screenshot
Данные: Рейтинг.
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