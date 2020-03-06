Что думают украинцы о мужчинах и женщинах в социуме: ошеломляющий опрос

Сколько бы не "били в грудь" борцы за гендерные квоты и равенство – статистика упряма. Украинцы до сих пор не готовы к женщине-политику и считают, что мужчинам недопустимо плакать.

83% – столько украинцев соглашаются с утверждением, что главная задача женщины – заботиться о доме и семье.

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Главная задача мужчины – это зарабатывание денег. Так считают 75% опрошенных.



75% считают, что главное, чем должен заниматься мужчина – зарабатывать деньги / Screenshot

78% украинцев согласились, что женщины чаще мужчин принимают решения, правда – из-за эмоционального состояния. Недопустимо, чтобы мужчины плакали, так считает 67% украинцев.



67% думают, что мужчины не должны плакать / Screenshot

68% согласны, что у женщин меньше свободы из-за семейных обязанностей.



68% считают, что у женщин меньше свободы из-за семейных обязанностей / Screenshot

51% согласились, что женщины менее заинтересованы, чем мужчины в занятии ответственных политических должностей. 29% думают, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике. 62% не согласны с таким утверждением.



62% не согласны с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний, чтобы занимать ответственные должности в политике / Screenshot

Данные: Рейтинг.

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