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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Сколько украинцев находится в наиболее пораженных коронавирусом странах: впечатляющие данные

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      Карантин в Украине из-за распространения коронавируса продлится, как минимум, три недели – до 3 апреля 2020 года. К тому времени закрываются все учебные заведения и отменяются массовые мероприятия. Немало украинцев сейчас находится за границей, где коронавирус официально обнаружен и которым заразились уже десятки людей.

      Официально в Италии, которая является наиболее пораженной коронавирусом страной Европы, находится 15 632 украинца. На Апеннинах инфицировано почти 11 тысяч человек.

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      В Китае, где заболели более 80 тысяч человек, на консульском учете находятся 592 украинца.


      Количество украинцев в Китае

      В Южной Корее почти 7 тысяч инфицированных коронавирусом. Там на учете находится 3 120 украинцев.


      Кількість українці у Південній Кореї

      Понад тисячу випадків захворювань зафіксовано у 140 мільйонних Сполучених Штатах Америки. Там українців нараховується до 1,5 тисяч.


      Количество заболеваний коронавирусом в США

      Данные: Слово и дело

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

      В Украине зафиксировали еще два случая коронавируса: что известно о больных
      сегодня
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости США Китай Южная Корея Иммигранты
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