Сколько украинцев находится в наиболее пораженных коронавирусом странах: впечатляющие данные

Карантин в Украине из-за распространения коронавируса продлится, как минимум, три недели – до 3 апреля 2020 года. К тому времени закрываются все учебные заведения и отменяются массовые мероприятия. Немало украинцев сейчас находится за границей, где коронавирус официально обнаружен и которым заразились уже десятки людей.

Официально в Италии, которая является наиболее пораженной коронавирусом страной Европы, находится 15 632 украинца. На Апеннинах инфицировано почти 11 тысяч человек.

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В Китае, где заболели более 80 тысяч человек, на консульском учете находятся 592 украинца.



Количество украинцев в Китае

В Южной Корее почти 7 тысяч инфицированных коронавирусом. Там на учете находится 3 120 украинцев.



Кількість українці у Південній Кореї

Понад тисячу випадків захворювань зафіксовано у 140 мільйонних Сполучених Штатах Америки. Там українців нараховується до 1,5 тисяч.



Количество заболеваний коронавирусом в США

Данные: Слово и дело

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