Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука

В выпуске программы "Вести.UA" за 12 марта – ранее с врагом Украины встречался лишь его кум Медведчук. Теперь на поклоны к Путину ездит целая партия ОПЗЖ. Место под куполом в Раде нашлось и для только что созданного "Голоса". Впрочем, к сожалению, развить успех партии никак не удается. Поэтому лидер политсилы Вакарчук решил больше ее не возглавлять.

Также в выпуске: Министры без премий.