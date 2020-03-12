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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
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      Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 12 марта – ранее с врагом Украины встречался лишь его кум Медведчук. Теперь на поклоны к Путину ездит целая партия ОПЗЖ. Место под куполом в Раде нашлось и для только что созданного "Голоса". Впрочем, к сожалению, развить успех партии никак не удается. Поэтому лидер политсилы Вакарчук решил больше ее не возглавлять.

      Также в выпуске:

      Министры без премий.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Святослав Вакарчук - новости Партия Голос Оппозиционная платформа – За жизнь Вести.UA
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