Вести.UA: Отдельный карантин для ОПЗЖопцев. "Голос" без Вакарчука
В выпуске программы "Вести.UA" за 12 марта – ранее с врагом Украины встречался лишь его кум Медведчук. Теперь на поклоны к Путину ездит целая партия ОПЗЖ. Место под куполом в Раде нашлось и для только что созданного "Голоса". Впрочем, к сожалению, развить успех партии никак не удается. Поэтому лидер политсилы Вакарчук решил больше ее не возглавлять.
Также в выпуске:
Министры без премий.
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