Вєсті.UA: Окремий карантин для ОПЗЖопців. "Голос" без Вакарчука

У випуску програми "Вєсті.UA" за 12 березня – раніше з ворогом України зустрічався лише його кум Медведчук. Тепер на поклони до Путіна їздуть ціла партія ОПЗЖ. Місце під куполом у Раді знайшлося і для щойно створеного "Голосу". Втім, на жаль, розвинути успіх партії ніяк не вдається. Тож лідер політсили Вакарчук вирішив більше її не очолювати.

Також у випуску: Міністри без премій.