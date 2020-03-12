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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      Вєсті.UA: Окремий карантин для ОПЗЖопців. "Голос" без Вакарчука

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 12 березня – раніше з ворогом України зустрічався лише його кум Медведчук. Тепер на поклони до Путіна їздуть ціла партія ОПЗЖ. Місце під куполом у Раді знайшлося і для щойно створеного "Голосу". Втім, на жаль, розвинути успіх партії ніяк не вдається. Тож лідер політсили Вакарчук вирішив більше її не очолювати.

      Також у випуску:

      Міністри без премій.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Святослав Вакарчук - новини Партія Голос Опозиційна платформа – За життя Новини України Вєсті.UA
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