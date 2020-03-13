Коронавирус в Италии: просят ли украинцы их эвакуировать

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин убеждает, что пока ни один из украинцев, находящихся в Италии, не обращался в консульство за помощью в эвакуации. Заметим, что эта страна сегодня является новым эпицентром вспышки коронавируса и лидирует по количеству заражений среди стран ЕС.

Как рассказал Перелыгин в комментарии изданию "Сегодня", пока никто не выразил желания, чтобы его эвакуировали в Украину из Италии.

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"Во-вторых, до сих пор осуществляли десятки авиарейсов каждый день, у всех была возможность вернуться. Поэтому я думаю, что все, кто хотели уехать, смогли выехать", – отметил посол.

По его словам, ситуация в Италии не такая, как в китайском Ухане. Дело в том, что провинция Хубэй является закрытой и нужно организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать.

Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из Украины самолеты были не заполненными. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особо никто не летит в Украину,

– подытожил Перелыгин.

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К слову, 12 марта с подозрением на коронавирус госпитализирован жителя Львовщины. Он домой вернулся собственно из Италии. Врачи обнаружили у него признаки острой респираторной инфекции. Сейчас мужчина находится на обследовании в Львове.

Коронавирус в Италии: коротко

Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса.

По общим показателям инфицированных и погибших вследствие болезни эта страна находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса.

Общее количество больных коронавирусом в Италии – более 15 тысяч тысяч человек .

. Сначала от коронавируса страдал только север государства, в частности, регион Ломбардия. Впрочем позже инфекция распространилась на всю страну.

Италия стала первой страной в мире, которая ввела из-за коронавируса ограничения на территории всей страны.

Сегодня передвигаться в пределах Италии можно будет только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.

– на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами. Также здесь действует запрет на публичные собрания и закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, включая бары и рестораны.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала