В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список

Епідемія коронавірусу у світі набирає обертів. Країни обмежують перетин кордону, а то й взагалі забороняють в’їзд. Авіакомпанії скорочують та скасовують рейси. А на кордонах діє посилений санітарний контроль.

Про те, яка ситуація з перетином кордону країн світу, читайте у матеріалі.

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Італія

Наразі країна лідирує за кількістю заражених коронавірусною інфекцією в Європі. Станом на 10 березня зафіксовано приблизно 10 тисяч випадків захворювання коронавірусом, понад 460 людей померли.

З 9 березня влада Італії ввела суворий карантин по всій території країни. В’їхати у країну та покинути її межі можна лише за наявності обґрунтованої потреби у цьому. Авіакомпанії з багатьох країн світу припинили літати в Італію.

Польща

Досі був посилений прикордонний контроль. З 10 березня ввели обов'язкову медичну перевірку для всіх, хто приїжджає в країну. Людям вимірюють температуру та вимагають заповнити спеціальну карту подорожувальника.

Ізраїль

Усі, хто подорожує до Ізраїлю, повинні дотримуватися карантину впродовж 14 днів. Такі заходи безпеки стосуються як туристів, так і жителів країни. Напередодні ізраїльська влада заборонила в'їзд жителям Італії. Також скасували всі рейси національної авіакомпанії El Al в Пекін, Гонконг та Таїланд.

Австрія

У країну не можна в'їжджати лише громадянам Італії. Винятки можливі у випадку наявності довідки про відсутність коронавірусу.

Іспанія

Влада країни тимчасово зупинила пряме авіасполучення з Італією. Обмеження діють від 11 до 25 березня 2020 року.

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США

У Сполучених Штатах діє заборона на в'їзд всіх іноземців, які впродовж останніх 2 тижнів відвідували Іран. Також американцям рекомендують не їздити в Італію, Китай та Південну Корею.

Казахстан

Місцева влада заборонила в'їзд у країну громадянам Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Китаю, Ірану та Південної Кореї. Крім того, місцеві авіакомпанії запровадили обмеження повітряного сполучення з Азербайджаном.

Молдова

У літаки, які здійснюють рейс з країн, де зафіксовано багато випадків коронавірусу, не пускатимуть іноземців. Починаючи з 11 березня, з цих країн у Кишинів зможуть повернутися лише громадяни Молдови.

Ангола

В Анголу не можуть потрапити громадяни семи країн. Мова йде про Китай, Південну Корею, Іран, Італію, Нігерію, Єгипет та Алжир.

Катар

У країні діють обмеження щодо в'їзду в країну для громадян 14 держав. Через спалах коронавірусу на територію країни не зможуть потрапити жителі Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Бангладешу, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії, Таїланду.

Саудівська Аравія

Іноземні паломники тимчасово не можуть відвідувати Мекку та Медіну. Крім того, у МЗС країни хочуть обмежити в'їзд туристів з країн, де поширюється коронавірус. Наразі припинили авіасполучення з Іраном, Бахрейном, Китаєм.

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Монголія

У Монголії до 28 березня діятиме заборона на в'їзд для іноземців на автомобілях. Крім того, там повністю припинили регулярні авіарейси та залізничне сполучення. До 16 березня не діятиме міжміське сполучення всередині країни. Це стосується громадського та особистого транспорту.

Сербія

У Сербію не можуть потрапити мандрівники з Італії, Швейцарії, Ірану, Південної Кореї, а також деяких китайських провінцій.

Таджикистан

На територію Таджикистану через поширення коронавірусу не пускають жителів 35 країн. В'їзд обмежили громадянам Китаю, Італії, Японії, Республіки Корея, В'єтнаму, Сінгапуру, Австралії, Малайзії, Камбоджі, Філіппін, Таїланду, Непалу, Шрі-Ланки, Індії, Фінляндії, Великої Британії, Іспанії, Швеції, Бельгії, Ізраїлю, Австрії, Хорватії, Швейцарії, США, Канади, ОАЕ, Алжиру, Єгипту, Ірану, Лівану, Кувейту, Бахрейну, Оману, Афганістану, Іраку.

Росія

Ще у лютому у країні ввели заборону на в'їзд громадянам Китаю та Ірану. Вже на початку березня в Москві оголосили "режим підвищеної готовності". Відповідно до нього, всі, хто повернувся з Південної Кореї, Ірану, Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Великої Британії, Норвегії та США, повинні пройти 14-денний домашній карантин.

Основне про Covid-19

Станом на 10 березня кількість хворих на коронавірус зросла до 114 тисяч 452 людей. Померли понад 4 тисячі осіб, одужали – 62 тисячі.

Коронавірус поширився на усі європейські країни. Його фіксують навіть на маленьких островах. Однак лідером за кількістю заражених є Італія.

У світі найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від захворювання. Однак Китай і Сполучені Штати заявили, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів житель Чернівців, який подорожував Італією. Він отримує потрібне лікування.



Правда та міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу