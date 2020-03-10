В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

Эпидемия коронавируса в Мире набирает обороты. Страны ограничивают пересечение границы, а то и вообще запрещают въезд. Авиакомпании сокращают и отменяют рейсы. А на границах действует усиленный санитарный контроль.

О том, какова ситуация с пересечением границы стран мира, читайте в материале.

Читайте также МАУ массово отменяет рейсы из-за коронавируса

Италия

Сейчас страна лидирует по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в Европе. По состоянию на 10 марта зафиксировано около 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 460 человек умерли.

С 9 марта власти Италии ввели строгий карантин по всей территории страны. Въехать в страну и покинуть ее пределы можно только при наличии обоснованной потребности в этом. Авиакомпании из многих стран мира прекратили летать в Италию.

Польша

До сих пор был усилен пограничный контроль. С 10 марта ввели обязательную медицинскую проверку для всех, кто приезжает в страну. Людям измеряют температуру и требуют заполнить специальную карту путешественника.

Израиль

Все, кто путешествует в Израиль, должны соблюдать карантин в течение 14 дней. Такие меры безопасности касаются как туристов, так и жителей страны. Накануне израильские власти запретили въезд жителям Италии. Также отменили все рейсы национальной авиакомпании El Al в Пекин, Гонконг и Таиланд.

Австрия

В страну нельзя въезжать только гражданам Италии. Исключения возможны в случае наличия справки об отсутствии коронавируса.

Испания

Власти страны временно остановили прямое авиасообщение с Италией. Ограничения действуют от 11 до 25 марта 2020 года.

Обратите внимание Пустая Италия: Как выглядят туристические места после карантина

США

В Соединенных Штатах действует запрет на въезд всех иностранцев, которые в течение последних 2 недель посещали Иран. Также американцам рекомендуют не ездить в Италию, Китай и Южную Корею.

Казахстан

Местная власть запретила въезд в страну гражданам Италии, Франции, Испании, Германии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Кроме того, местные авиакомпании ввели ограничения воздушного сообщения с Азербайджаном.

Молдова

В самолеты, которые совершают рейс из стран, где зафиксировано много случаев коронавируса, не будут пускать иностранцев. Начиная с 11 марта, из этих стран в Кишинев смогут вернуться только граждане Молдовы.

Ангола

В Анголу не могут попасть граждане семи стран. Речь идет о Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Нигерии, Египте и Алжире.

Катар

В стране действуют ограничения по въезду в страну для граждан 14 государств. Из-за вспышки коронавируса на территорию страны не смогут попасть жители Китая, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Бангладеш, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии, Таиланда.

Саудовская Аравия

Иностранные паломники временно не могут посещать Мекку и Медину. Кроме того, в МИД страны хотят ограничить въезд туристов из стран, где распространяется коронавирус. Сейчас прекратили авиасообщение с Ираном, Бахрейном, Китаем.

Узнайте больше В каком состоянии больной коронавирусом украинец и почему его женщина не заразилась

Монголия

В Монголии до 28 марта будет действовать запрет на въезд для иностранцев на автомобилях. Кроме того, там полностью прекратили регулярные авиарейсы и железнодорожное сообщение. До 16 марта не будет действовать междугороднее сообщение внутри страны. Это касается общественного и личного транспорта.

Сербия

В Сербию не могут попасть путешественники из Италии, Швейцарии, Ирана, Южной Кореи, а также некоторых китайских провинций.

Таджикистан

На территорию Таджикистана из-за распространения коронавируса не пускают жителей 35 стран. Въезд ограничили гражданам Китая, Италии, Японии, Республики Корея, Вьетнама, Сингапура, Австралии, Малайзии, Камбоджи, Филиппин, Таиланда, Непала, Шри-Ланки, Индии, Финляндии, Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии, Израиля, Австрии, Хорватии, Швейцарии, США, Канады, ОАЭ, Алжира, Египта, Ирана, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Омана, Афганистана, Ирака.

Россия

Еще в феврале в стране ввели запрет на въезд гражданам Китая и Ирана. Уже в начале марта в Москве объявили "режим повышенной готовности". Согласно ему, все, кто вернулся из Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Норвегии и США, должны пройти 14-дневный домашний карантин.

Основное о Covid-19

По состоянию на 10 марта количество больных коронавирусом выросло до 114 тысяч 452 человек. Умерли более 4 тысяч человек, выздоровели – 62 тысячи.

Коронавирус распространился на все европейские страны. Его фиксируют даже на маленьких островах. Однако лидером по количеству зараженных является Италия.

В мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от заболевания. Однако Китай и Соединенные Штаты заявили, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Он получает нужное лечение.



Правда и мифы о коронавирус / Инфографика 24 канала