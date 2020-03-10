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      В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

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      Эпидемия коронавируса в Мире набирает обороты. Страны ограничивают пересечение границы, а то и вообще запрещают въезд. Авиакомпании сокращают и отменяют рейсы. А на границах действует усиленный санитарный контроль.

      О том, какова ситуация с пересечением границы стран мира, читайте в материале.

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      Италия

      Сейчас страна лидирует по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в Европе. По состоянию на 10 марта зафиксировано около 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 460 человек умерли.

      С 9 марта власти Италии ввели строгий карантин по всей территории страны. Въехать в страну и покинуть ее пределы можно только при наличии обоснованной потребности в этом. Авиакомпании из многих стран мира прекратили летать в Италию.

      Польша

      До сих пор был усилен пограничный контроль. С 10 марта ввели обязательную медицинскую проверку для всех, кто приезжает в страну. Людям измеряют температуру и требуют заполнить специальную карту путешественника.

      Израиль

      Все, кто путешествует в Израиль, должны соблюдать карантин в течение 14 дней. Такие меры безопасности касаются как туристов, так и жителей страны. Накануне израильские власти запретили въезд жителям Италии. Также отменили все рейсы национальной авиакомпании El Al в Пекин, Гонконг и Таиланд.

      Австрия

      В страну нельзя въезжать только гражданам Италии. Исключения возможны в случае наличия справки об отсутствии коронавируса.

      Испания

      Власти страны временно остановили прямое авиасообщение с Италией. Ограничения действуют от 11 до 25 марта 2020 года.

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      США

      В Соединенных Штатах действует запрет на въезд всех иностранцев, которые в течение последних 2 недель посещали Иран. Также американцам рекомендуют не ездить в Италию, Китай и Южную Корею.

      Казахстан

      Местная власть запретила въезд в страну гражданам Италии, Франции, Испании, Германии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Кроме того, местные авиакомпании ввели ограничения воздушного сообщения с Азербайджаном.

      Молдова

      В самолеты, которые совершают рейс из стран, где зафиксировано много случаев коронавируса, не будут пускать иностранцев. Начиная с 11 марта, из этих стран в Кишинев смогут вернуться только граждане Молдовы.

      Ангола

      В Анголу не могут попасть граждане семи стран. Речь идет о Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Нигерии, Египте и Алжире.

      Катар

      В стране действуют ограничения по въезду в страну для граждан 14 государств. Из-за вспышки коронавируса на территорию страны не смогут попасть жители Китая, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Ливана, Бангладеш, Непала, Пакистана, Филиппин, Южной Кореи, Шри-Ланки, Сирии, Таиланда.

      Саудовская Аравия

      Иностранные паломники временно не могут посещать Мекку и Медину. Кроме того, в МИД страны хотят ограничить въезд туристов из стран, где распространяется коронавирус. Сейчас прекратили авиасообщение с Ираном, Бахрейном, Китаем.

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      Монголия

      В Монголии до 28 марта будет действовать запрет на въезд для иностранцев на автомобилях. Кроме того, там полностью прекратили регулярные авиарейсы и железнодорожное сообщение. До 16 марта не будет действовать междугороднее сообщение внутри страны. Это касается общественного и личного транспорта.

      Сербия

      В Сербию не могут попасть путешественники из Италии, Швейцарии, Ирана, Южной Кореи, а также некоторых китайских провинций.

      Таджикистан

      На территорию Таджикистана из-за распространения коронавируса не пускают жителей 35 стран. Въезд ограничили гражданам Китая, Италии, Японии, Республики Корея, Вьетнама, Сингапура, Австралии, Малайзии, Камбоджи, Филиппин, Таиланда, Непала, Шри-Ланки, Индии, Финляндии, Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии, Израиля, Австрии, Хорватии, Швейцарии, США, Канады, ОАЭ, Алжира, Египта, Ирана, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Омана, Афганистана, Ирака.

      Россия

      Еще в феврале в стране ввели запрет на въезд гражданам Китая и Ирана. Уже в начале марта в Москве объявили "режим повышенной готовности". Согласно ему, все, кто вернулся из Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Норвегии и США, должны пройти 14-дневный домашний карантин.

      Основное о Covid-19

      • По состоянию на 10 марта количество больных коронавирусом выросло до 114 тысяч 452 человек. Умерли более 4 тысяч человек, выздоровели – 62 тысячи.
      • Коронавирус распространился на все европейские страны. Его фиксируют даже на маленьких островах. Однако лидером по количеству зараженных является Италия.
      • В мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
      • Пока не существует вакцины от заболевания. Однако Китай и Соединенные Штаты заявили, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
      • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Он получает нужное лечение.


      Правда и мифы о коронавирус / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Путешествия Здоровье Новости политики Сербия Саудовская Аравия Катар Молдова Новости Казахстана Австрия Таджикистан Новости Израиля Новости России Новости США Коронавирус Covid-19
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