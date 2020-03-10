МАУ массово отменяет рейсы из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса авиакомпании начали сокращать и отменять рейсы. Так, украинский авиаперевозчик МАУ уменьшит количество рейсов в 16 стран, а также часть внутренних.

В частности, меньше будут летать в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Турцию и Польшу. Об изменениях в расписании пассажиров проинформируют заранее. Об этом говорится на фейсбук-странице пресс-службы МАУ.

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В авиакомпании рекомендуют проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте МАУ.

В то же время венгерский лоу-кост Wizz Air прекращает все полеты в Италию от 10 марта и до 3 апреля, а также в Израиль – с 12 до 23 марта. До 8 апреля не будут летать в Италию и самолеты компании Ryanair.

Что известно о коронавирусе в Европе: коротко

Больше всего в Европе от эпидемии коронавируса потерпела Италия. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса.

В европейском государстве эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала от коронавируса страдал только север государства, в частности, регион Ломбардия. Однако позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация и до сих пор самая страшная.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала