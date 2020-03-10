МАУ масово скасовує рейси через коронавірус

Через спалах коронавірусу авіакомпанії почали скорочувати та скасовувати рейси. Так, український авіаперевізник МАУ зменшить кількість рейсів до 16 країн, а також частину внутрішніх.

Зокрема, менше літатимуть до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Польщі. Про зміни в розкладі пасажирів інформуватимуть заздалегідь. Про це йдеться на фейсбук-сторінці пресслужби МАУ.

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В авіакомпанії рекомендують перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті МАУ.

Водночас угорський лоу-кост Wizz Air припиняє всі польоти до Італії від 10 березня і до 3 квітня, а також до Ізраїлю – з 12 до 23 березня. До 8 квітня не літатимуть до Італії й літаки компанії Ryanair.

Що відомо про коронавірус у Європі: коротко

Найбільше у Європі від епідемії коронавірусу потерпіла Італія. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.

У європейській державі епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу