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      МАУ масово скасовує рейси через коронавірус

      - Читать новость на русском
      МАУ скасовує рейси до 16 країн / Пресслужба МАУ

      Через спалах коронавірусу авіакомпанії почали скорочувати та скасовувати рейси. Так, український авіаперевізник МАУ зменшить кількість рейсів до 16 країн, а також частину внутрішніх.

      Зокрема, менше літатимуть до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Польщі. Про зміни в розкладі пасажирів інформуватимуть заздалегідь. Про це йдеться на фейсбук-сторінці пресслужби МАУ

      Зверніть увагу МЗС рекомендує українцям тимчасово не їздити до Італії

      В авіакомпанії рекомендують перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті МАУ.

      Водночас угорський лоу-кост Wizz Air припиняє всі польоти до Італії від 10 березня і до 3 квітня, а також до Ізраїлю – з 12 до 23 березня. До 8 квітня не літатимуть до Італії й літаки компанії Ryanair.

      Що відомо про коронавірус у Європі: коротко

      Найбільше у Європі від епідемії коронавірусу потерпіла Італія. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.

      У європейській державі епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.

      Що відомо про коронавірус міфи і правда
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Здоров'я Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я Коронавірус в Україні авіація МАУ
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