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      00:57, 25 июля 2019
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      В Украине с 17 марта полностью ограничат авиасообщение

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      Из-за стремительного распространения коронавируса в мире в Украине с 17 марта полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой с помощью наземного и морского сообщения.

      О авиационные ограничения спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала NewsOne.

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      17 марта с 00:00 пассажирское сообщение будет полностью ограничено,
      – заявил Разумков.

      Тем, кто не успеет к этому времени приехать в Украину, придется воспользоваться другими видами транспорта.

      "Авиатранспорт не единственный. Я думаю, что будут другие механизмы возвращения граждан. В частности, наземный и морской транспорт", – добавил спикер Рады.

      Однако с 17 марта покидать территорию Украины граждане не смогут.

      Обратите внимание В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

      Карантин в Украине: основное

      • 11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. Ограничения ввели из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.
      • С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.
      • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. В частности, культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.
      • СНБО решил с 15 марта закрыть границы для иностранцев на две недели. Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Но, если будут прибывать из стран, где наблюдается эпидемия коронавируса, их будут отправлять на обсервацию.

      Куди не рекомендує їхати МЗС
      Куда не рекомендует ехать МИД / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео 24 канала о закрытии границ для иностранцев:

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Верховная Рада авиация Дмитрий Разумков Новости Украины
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