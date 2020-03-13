Из-за стремительного распространения коронавируса в мире в Украине с 17 марта полностью ограничат авиасообщение. Украинцам придется возвращаться домой с помощью наземного и морского сообщения.

О авиационные ограничения спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала NewsOne.

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17 марта с 00:00 пассажирское сообщение будет полностью ограничено,

– заявил Разумков.

Тем, кто не успеет к этому времени приехать в Украину, придется воспользоваться другими видами транспорта.

"Авиатранспорт не единственный. Я думаю, что будут другие механизмы возвращения граждан. В частности, наземный и морской транспорт", – добавил спикер Рады.

Однако с 17 марта покидать территорию Украины граждане не смогут.

Обратите внимание В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

Карантин в Украине: основное

11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне. Ограничения ввели из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины отменили обучение.

Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 200 человек. В частности, культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.

СНБО решил с 15 марта закрыть границы для иностранцев на две недели. Однако все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Но, если будут прибывать из стран, где наблюдается эпидемия коронавируса, их будут отправлять на обсервацию.



Куда не рекомендует ехать МИД / Инфографика 24 канала

Смотрите видео 24 канала о закрытии границ для иностранцев:

