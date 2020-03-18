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      Україна повертає понад 11 тисяч українців додому, – Зеленський

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      Влада України організувала 57 авіарейсів, які повертають додому понад 11 тисяч українців, серед них громадяни які застрягли в Австрії та на Шрі Ланці. Рейс з Відня вже прибув в Україну.

      Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців.

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      Сьогодні виконуються 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тис. українців. Серед них – наші громадяни, що застрягли в Австрії та на Шрі Ланці,
      – повідомив Зеленський.

      За словами Зеленського, решта громадян будуть в Україні до кінця сьогоднішнього дня. 

      Також сьогодні з Австрії до України спеціальним Президентським бортом ми забираємо 33 громадянина, серед яких 18 жінок, 5 дітей та люди літнього віку,
      – додав президент.

      Дивіться відеозвернення Зеленського:

      Яких українців Україна повертає додому? 
      У зв'язку з карантином опівночі з 16 на 17 березня в Україні припинили регулярні пасажирські перевезення через кордон. Відтак, багато українських туристів "застрягли" за кордоном через скасування рейсів. Міністерство інфраструктури 16 березня опублікувало перелік міжнародних авіарейсів, якими повертатимуть українців додому 17 березня. 

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      Автор: Анастасія Лукашевська
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Евакуація українців Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський
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