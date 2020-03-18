Зеленський радить під час карантину відвідувати музеї: перелік сайтів з онлайн турами

В Україні 12 березня ввели карантин для непоширення коронавірусу. Через це багато людей залишаються вдома і мають більше вільного часу. Аби дозвілля було цікавим, президент Володимир Зеленський порадив українцям дивитися віртуальні тури найвідомішими музеями України.

Таку рекомендацію Зеленський дав під час свого традиційного звернення до українців через коронавірус. Глава держави також опублікував список сайтів, де можна віртуально пройти тур музеями.

Цікаво Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)

Де знайти онлайн тури музеями України:

museums.authenticukraine.com.ua – віртуальні тури українськими музеями просто неба;

– віртуальні тури українськими музеями просто неба; inlviv.in.ua – 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн;

– 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн; incognita.day.kyiv.ua/museums.html – віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України.

До слова, 17 березня Зеленський порадив українцям прочитати роман "Вцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. Окрім того, президент рекомендує переглянути французький фільм "1+1".

Головне про карантин в Україні: