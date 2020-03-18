Зеленський радить під час карантину відвідувати музеї: перелік сайтів з онлайн турами
В Україні 12 березня ввели карантин для непоширення коронавірусу. Через це багато людей залишаються вдома і мають більше вільного часу. Аби дозвілля було цікавим, президент Володимир Зеленський порадив українцям дивитися віртуальні тури найвідомішими музеями України.
Таку рекомендацію Зеленський дав під час свого традиційного звернення до українців через коронавірус. Глава держави також опублікував список сайтів, де можна віртуально пройти тур музеями.
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Де знайти онлайн тури музеями України:
- museums.authenticukraine.com.ua – віртуальні тури українськими музеями просто неба;
- inlviv.in.ua – 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн;
- incognita.day.kyiv.ua/museums.html – віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України.
До слова, 17 березня Зеленський порадив українцям прочитати роман "Вцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко. Окрім того, президент рекомендує переглянути французький фільм "1+1".
Головне про карантин в Україні:
- Станом на 18 березня в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 2 людини померли – 33-річна жінка з Чернівеччини та 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині.
- Серед заражених – народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов. Його вже ізолювали.
- По всій території України оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
- Не працюють навчальні заклади, не проводять спортивні змагання, культурні події тощо. Закрили також усі ресторани, кафе, торгово-розважальні центри, кінотеатри тощо.
- Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації, а в Києві – з 18 березня.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
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