Поцелуи и объятия приберегите на потом, – Зеленский снова обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам. Он отметил важность личной гигиены во время соблюдения карантина.

Глава государства призвал пока воздержаться от объятий, рукопожатий и поцелуев при встрече. Он также попросил граждан чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками, особенно после контакта с животными и использования бумажных денег.

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Что еще попросил Зеленский у украинцев

обрабатывать компьютеры и ноутбуки, ручки входной двери,

делать влажную уборку и проветривать дом,

термически обрабатывать продукты питания, не употреблять сырое мясо, рыбу и яйца,

Не заниматься самолечением так называемыми бабушкиными методами, а обращаться к врачам при малейших симптомах ОРВИ или простуды.

Внимание! По состоянию на 18 марта, в Украине зафиксировали 14 случая заражения коронавирусом и 2 смертельных случая из-за болезни.

Смотрите видео обращение Зеленского в украинцам: