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      Поцелуи и объятия приберегите на потом, – Зеленский снова обратился к украинцам

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      Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам. Он отметил важность личной гигиены во время соблюдения карантина.

      Глава государства призвал пока воздержаться от объятий, рукопожатий и поцелуев при встрече. Он также попросил граждан чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками, особенно после контакта с животными и использования бумажных денег.

      Актуально Ситуация крайне серьезная, – обращение Емца в украинцам

      Что еще попросил Зеленский у украинцев

      • обрабатывать компьютеры и ноутбуки, ручки входной двери,
      • делать влажную уборку и проветривать дом,
      • термически обрабатывать продукты питания, не употреблять сырое мясо, рыбу и яйца,
      • Не заниматься самолечением так называемыми бабушкиными методами, а обращаться к врачам при малейших симптомах ОРВИ или простуды.

      Внимание! По состоянию на 18 марта, в Украине зафиксировали 14 случая заражения коронавирусом и 2 смертельных случая из-за болезни.

      Смотрите видео обращение Зеленского в украинцам:

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
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