Поцелуи и объятия приберегите на потом, – Зеленский снова обратился к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам. Он отметил важность личной гигиены во время соблюдения карантина.
Глава государства призвал пока воздержаться от объятий, рукопожатий и поцелуев при встрече. Он также попросил граждан чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками, особенно после контакта с животными и использования бумажных денег.
Актуально Ситуация крайне серьезная, – обращение Емца в украинцам
Что еще попросил Зеленский у украинцев
- обрабатывать компьютеры и ноутбуки, ручки входной двери,
- делать влажную уборку и проветривать дом,
- термически обрабатывать продукты питания, не употреблять сырое мясо, рыбу и яйца,
- Не заниматься самолечением так называемыми бабушкиными методами, а обращаться к врачам при малейших симптомах ОРВИ или простуды.
Внимание! По состоянию на 18 марта, в Украине зафиксировали 14 случая заражения коронавирусом и 2 смертельных случая из-за болезни.
Смотрите видео обращение Зеленского в украинцам:
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