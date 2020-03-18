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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Поцілунки і обійми прибережіть на потім, – Зеленський знову звернувся до українців

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      Володимир Зеленський звернувся до українців / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до українців. Він наголосив на важливості особистої гігієни під час дотримання карантину.

      Глава держави закликав наразі утриматися від обіймів, рукостискань і поцілунків при зустрічі. Він також попросив громадян частіше мити руки і обробляти їх антисептиками, особливо після контакту з тваринами і використання паперових грошей.

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      Що ще попросив Зеленський в українців

      • обробляти комп'ютери та ноутбуки, ручки вхідних дверей,
      • робити вологе прибирання і провітрювати оселі,
      • термічно обробляти продукти харчування, не вживати сире м'ясо, рибу та яйця,
      • не займатись самолікуванням так званими бабусиними методами, а звертатись до лікарів за найменших симптомів ГРВІ чи застуди.

      Увага! Станом на 18 березня, в Україні зафіксували 14 випадки зараження коронавірусом та 2 смертельних випадки через хворобу.

      Дивіться відео звернення Зеленського до українців: 

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Новини політики Новини України
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