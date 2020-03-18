Поцілунки і обійми прибережіть на потім, – Зеленський знову звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до українців. Він наголосив на важливості особистої гігієни під час дотримання карантину.

Глава держави закликав наразі утриматися від обіймів, рукостискань і поцілунків при зустрічі. Він також попросив громадян частіше мити руки і обробляти їх антисептиками, особливо після контакту з тваринами і використання паперових грошей.

Актуально Ситуація вкрай серйозна, – звернення Ємця до українців

Що ще попросив Зеленський в українців

обробляти комп'ютери та ноутбуки, ручки вхідних дверей,

робити вологе прибирання і провітрювати оселі,

термічно обробляти продукти харчування, не вживати сире м'ясо, рибу та яйця,

не займатись самолікуванням так званими бабусиними методами, а звертатись до лікарів за найменших симптомів ГРВІ чи застуди.

Увага! Станом на 18 березня, в Україні зафіксували 14 випадки зараження коронавірусом та 2 смертельних випадки через хворобу.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців: