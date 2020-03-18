Шахов изолирован, – Зеленский прокомментировал коронавирус у нардепа
Президент Украины Владимир Зеленский в срочном обращении к украинцам прокомментировал выявление коронавируса у депутата Шахова.
По словам главы государства, установлен полный список лиц, которые контактировали с нардепом.
Актуально Депутатам, которые контактировали с инфицированным Шаховым, сделают тест на коронавирус
В то же время президент указал, что персональная карточка Шахова была зарегистрирована во вторник во время голосования, а его коллеги кнопкодавили. Но самого Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады.
Что известно о заражении Шахова?
Депутат прилетел из Женевы 11 марта, переночевал дома, а на следующий день был в городе. Он посещал свой комитет. Однако уже после этого появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз – коронавирус подтвердили.
Сейчас депутат находится на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, которые контактировали с Шаховым, для проведения необходимых тестов.
Что известно о депутатах, которые контактировали с Шаховым
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей фейсбук-странице сообщила, что всем депутатам, которые контактировали с Шаховым рекомендовано самоизолироваться.
- Она также подчеркнула – тем, кто не контактировал напрямую, самоизоляция не нужна, а тест на коронавирус без симптомов заболевания проходить не надо.
- Народные депутаты фракции "Голос", которые ранее контактировали с Сергеем Шаховым, тоже будут в самоизоляции. Об этом заявили в пресс-службе партии. Как сообщил член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин он был одновременно с Шаховым 12 и 13 марта на телевизионных эфирах.
- В то же время в "голосе" заверили, что все депутаты фракции максимально соблюдают меры, предусмотренные карантином. Они минимизировали все социальные контакты и появляются лишь на необходимых публичных мероприятиях.