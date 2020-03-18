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      Шахов изолирован, – Зеленский прокомментировал коронавирус у нардепа

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      Президент Украины Владимир Зеленский в срочном обращении к украинцам прокомментировал выявление коронавируса у депутата Шахова.

      По словам главы государства, установлен полный список лиц, которые контактировали с нардепом.

      Актуально Депутатам, которые контактировали с инфицированным Шаховым, сделают тест на коронавирус

      В то же время президент указал, что персональная карточка Шахова была зарегистрирована во вторник во время голосования, а его коллеги кнопкодавили. Но самого Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады.

      Что известно о заражении Шахова?
      Депутат прилетел из Женевы 11 марта, переночевал дома, а на следующий день был в городе. Он посещал свой комитет. Однако уже после этого появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз – коронавирус подтвердили.

      Сейчас депутат находится на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, которые контактировали с Шаховым, для проведения необходимых тестов.


      Что известно о депутатах, которые контактировали с Шаховым

      • Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей фейсбук-странице сообщила, что всем депутатам, которые контактировали с Шаховым рекомендовано самоизолироваться.
      • Она также подчеркнула – тем, кто не контактировал напрямую, самоизоляция не нужна, а тест на коронавирус без симптомов заболевания проходить не надо.
      • Народные депутаты фракции "Голос", которые ранее контактировали с Сергеем Шаховым, тоже будут в самоизоляции. Об этом заявили в пресс-службе партии. Как сообщил член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин он был одновременно с Шаховым 12 и 13 марта на телевизионных эфирах.
      • В то же время в "голосе" заверили, что все депутаты фракции максимально соблюдают меры, предусмотренные карантином. Они минимизировали все социальные контакты и появляются лишь на необходимых публичных мероприятиях.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Сергей Шахов
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