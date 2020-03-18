Шахов изолирован, – Зеленский прокомментировал коронавирус у нардепа

Президент Украины Владимир Зеленский в срочном обращении к украинцам прокомментировал выявление коронавируса у депутата Шахова.

По словам главы государства, установлен полный список лиц, которые контактировали с нардепом.

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В то же время президент указал, что персональная карточка Шахова была зарегистрирована во вторник во время голосования, а его коллеги кнопкодавили. Но самого Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады.

Что известно о заражении Шахова?

Депутат прилетел из Женевы 11 марта, переночевал дома, а на следующий день был в городе. Он посещал свой комитет. Однако уже после этого появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз – коронавирус подтвердили.



Сейчас депутат находится на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, которые контактировали с Шаховым, для проведения необходимых тестов.



Что известно о депутатах, которые контактировали с Шаховым