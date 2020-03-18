Шахова ізольовано, – Зеленський прокоментував коронавірус у нардепа

Президент України Володимир Зеленський у терміновому зверненні до українців прокоментував виявлення коронавірусу у депутата Сергія Шахова.

За словами глави держави, встановлено повний список осіб, які контактували із нардепом.

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Водночас президент вказав, що персональна картка Шахова була зареєстрована у вівторок під час голосування, а його колеги кнопкодавили. Але самого Шахова не було у залі засідань Верховної Ради.

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Що відомо про зараження Шахова? Депутат прилетів з Женеви 11 березня, переночував вдома, а наступного дня був в місті. Він відвідував свій комітет. Однак вже після цього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз – коронавірус підтвердили.



Наразі депутат перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.

Що відомо про депутатів, які контактували з Шаховим