Шахова ізольовано, – Зеленський прокоментував коронавірус у нардепа
Президент України Володимир Зеленський у терміновому зверненні до українців прокоментував виявлення коронавірусу у депутата Сергія Шахова.
За словами глави держави, встановлено повний список осіб, які контактували із нардепом.
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Водночас президент вказав, що персональна картка Шахова була зареєстрована у вівторок під час голосування, а його колеги кнопкодавили. Але самого Шахова не було у залі засідань Верховної Ради.
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Що відомо про зараження Шахова? Депутат прилетів з Женеви 11 березня, переночував вдома, а наступного дня був в місті. Він відвідував свій комітет. Однак вже після цього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз – коронавірус підтвердили.
Наразі депутат перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.
Що відомо про депутатів, які контактували з Шаховим
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці повідомила, що усім депутатам, які контактували з Шаховим рекомендовано самоізолюватись.
- Вона також наголосила – тим, хто не контактував напряму, самоізоляція не потрібна, а тест на коронавірус без симптомів захворювання проходити не треба.
- Народні депутати фракції "Голос", які раніше контактували із Сергієм Шаховим, теж будуть в самоізоляції. Про це заявили у пресслужбі партії. Як повідомив член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин він був одночасно з Шаховим 12 і 13 березня на телевізійних ефірах.
- Водночас у "Голосі" запевнили, що всі депутати фракції максимально дотримуються заходів, передбачених карантином. Вони мінімізували усі соціальні контакти і з'являються лише на необхідних публічних заходах.