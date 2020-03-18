Термінове звернення Зеленського до українців: головне

Володимир Зеленський записав термінове звернення до українців у зв'язку із поширенням в Україні коронавірусу. Він нагадав про необхідність залишатися вдома та розповів про те, як влада збирається запобігати пандемії.

Почав своє звернення Зеленський із вже традиційного привітання "Здоровеньки були!". Відео свого послання він опублікував у фейсбуці. Топ новина Шахова ізольовано, – Зеленський прокоментував коронавірус у нардепа Головне зі звернення Зеленського Сьогодні виконують 57 рейсів, які повертають додому 11 з половиною тисяч українців . Серед них громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс з Відня уже повернув українців. Частина зі Шрі-Ланки теж повернулася. Решта буде в Україні до кінця цієї доби.

. Серед них громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс з Відня уже повернув українців. Частина зі Шрі-Ланки теж повернулася. Решта буде в Україні до кінця цієї доби. З Австрії спеціальним президентським бортом повернули 33 громадян: це жінки з малими дітьми і літніі люди.

повернули 33 громадян: це жінки з малими дітьми і літніі люди. З польською залізницею працюють над створенням спеціального залізничного маршруту для евакуації українців з Польщі.

для евакуації українців з Польщі. Почав курсувати спеціальний транспорт, який безперебійно доставляє працівників на стратегічні підприємства держави . Завдяки яким є електроенергія, тепло, ліки та продукти.

. Завдяки яким є електроенергія, тепло, ліки та продукти. Органи держаної влади, аптеки, АЗС, банки працюють і працюватимуть.

Підписаний закон проти штрафів за несплату кредитів.

Президент нагадав про елементарні заходи гігієни: обробку телефона, дверних ручок, вологе прибирання.

Також президент попросив зачекати із рукостисканнями та поцілунками.

Закликав Зеленський не займатися самолікуванням і "бабусиними препаратами".

Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус – це брехня. Довіряти варто тільки офіційним сторінкам МОЗ, Кабміну і МЗС.

на коронавірус – це брехня. Довіряти варто тільки офіційним сторінкам МОЗ, Кабміну і МЗС. Керівники підприємств, які змушують писати працівників заяви на звільнення порушують закон . Ніхто не може змусити цього зробити за умов карантину.

. Ніхто не може змусити цього зробити за умов карантину. Керівників приватних підприємств Зеленський вкотре закликав перевести працівників на дистанційний режим роботи, якщо це можливо. В іншому випадку – відпустити на карантин. "Криза і хвороба минуть. Однак честь і репутація залишаться. Тому варто залишатися людьми", – наголосив Зеленський.

Ті, хто мають пенсію, меншу за 5 тисяч гривень, отримають доплатою тисячу гривень .

. Народного депутата Шахова ізольовано . Його учора не було у залі засідань, хоч і його картка була зареєстрована. Зеленський запевнив, що його колеги кнопкодавили. Встановлено усіх осіб, з якими він контактував.

. Його учора не було у залі засідань, хоч і його картка була зареєстрована. Зеленський запевнив, що його колеги кнопкодавили. Встановлено усіх осіб, з якими він контактував. Студентів не будуть виселяти з гуртожитків : це неприпустимо.

: це неприпустимо. Працівникам освіти варто перейти на дистанційну роботу. Середню зарплату вчителям збережуть на час карантину .

. Запущено щодені т рансляції для абітурієнтів , які готуються до ЗНО. Їх можна переглянути на каналі "Рада".

, які готуються до ЗНО. Їх можна переглянути на каналі "Рада". Аби не сумувати на карантині, Зеленський порадив онлайн відвідати музеї та галерії, які відкрили свій доступ усім охочим. Посилання можна подивитися ТУТ. Дивіться повне звернення Зеленського до українців