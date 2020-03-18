Зеленський назвав фейком страшилки про 400 тисяч хворих українців на коронавірус

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що інформація про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні, – це брехня.

Зеленський під час відеозвернення закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Коротко про головне Термінове звернення Зеленського до українців

Набагато швидше вірусу розповсюджуються фейки щодо нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня,

– заявив Володимир Зеленський.

Зауважимо, що СБУ уже затримала 6 людей в Одесі та у Чернівецькій і Луганській областях, які розповсюджували фейки про коронавірус.

Окрім того, на Тернопільщині аферисти придумали чимало схем, як нажитися на коронавірусі. Детальніше – за посиланням.

Скільки підтверджених випадків на захворювання коронавірусом в Україні?Станом на 18 березня в Україні підтвердили 14 випадків хвороби, 2 з них – летальні. 10 людей захворіли у Чернівецькій області, 1 – Житомирська область, 1 – Київська область і 2 – місто Київ.



Серед хворих є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Коронавірус також підтвердили у народного депутата України Сергія Шахова.



Що в Україні заборонено через коронавірус / Інфографіка 24 каналу