21:41
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський назвав фейком страшилки про 400 тисяч хворих українців на коронавірус

      -
      Зеленський закликав вірити офіційній інформації / Пресслужба ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що інформація про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні, – це брехня.

      Зеленський під час відеозвернення закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

      Коротко про головне Термінове звернення Зеленського до українців

      Набагато швидше вірусу розповсюджуються фейки щодо нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня,
      – заявив Володимир Зеленський.

      Зауважимо, що СБУ уже затримала 6 людей в Одесі та у Чернівецькій і Луганській областях, які розповсюджували фейки про коронавірус.

      Окрім того, на Тернопільщині аферисти придумали чимало схем, як нажитися на коронавірусі. Детальніше – за посиланням.

      Скільки підтверджених випадків на захворювання коронавірусом в Україні?Станом на 18 березня в Україні підтвердили 14 випадків хвороби, 2 з них – летальні. 10 людей захворіли у Чернівецькій області, 1 – Житомирська область, 1 – Київська область і 2 – місто Київ.

      Серед хворих є троє дітей віком 10 років, 1 рік і 10 місяців та 6 місяців. Коронавірус також підтвердили у народного депутата України Сергія Шахова.

      карантин коронавірус заборони
      Що в Україні заборонено через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Де легально дивитись кіно: онлайн-кінотеатри з найкращими фільмами
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:30 Головні новини 18 березня: коронавірус у Шахова, штрафи за порушення карантину
      Наталія Пристанська
      сьогодні , 21:01 Коронавірус і кордон: скільки людей перетинає і яка ситуація на Донбасі
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук