Такси будут возить врачей на работу бесплатно, – Криклий

Из-за усиления карантинных мероприятий в некоторых странах Европы службы такси бесплатно довозят врачей на работу. Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, будут ли возить врачей в Украине бесплатно и кто должен этим заниматься.

Криклий отметил, что медицинские учреждения при содействии Минздрава и облгосадминистраций могут подписывать договоры с перевозчиками на перевозку врачей. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Криклий сказал, что некоторые службы, которые занимаются карпулинговимы перевозками, бесплатно будут развозить медицинских работников в больницы.

Медицинские учреждения должны быть профинансированы. Им будет выделяться дополнительное финансирование и они будут организовывать специальные рейсы для перевозки своих работников,

– пояснил глава Министерства инфраструктуры.

Что известно о карпулинговых перевозках?Это совместное использование частного автомобиля с помощью сервисов по поиску попутчиков. Расходы на топливо распределяются пропорционально и выбирается оптимальный для всех участников поездки маршрут без значительных отклонений от основного маршрута водителя (владельца автомобиля).

В Украине карпулинговимы поездками занимается BlaBlaCar. Сервис временно остановил все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе на платформе Busfor. В то же время поиск попутчиков на авто остается доступным.

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Что известно о карантине в Украине

По состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных – три жертвы.

12 марта Украина по всей территории объявила карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, и не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

С 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.



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