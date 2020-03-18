BlaBlaCar останавливает все автобусные перевозки по Украине из-за коронавируса

BlaBlaCar временно остановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе и на платформе Busfor. Изменения начинают действовать с 18 марта 2020 года, однако конечный срок не называют.

В то же время поиск попутчиков на авто остается доступным, пишет перевозчик на сайте.

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Карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях, поэтому будут, как и ранее, доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины,

– говорится в сообщении.

В компании также отметили, что ощутили кризис на фоне снижения активности в области туризма. В то же время в BlaBlaCar рекомендовали пользователям соблюдать рекомендации ВОЗ, чтобы уберечься от коронавируса.

Это предполагает ограничение путешествий в пределах Украины,

- отметили в BlaBlaCar.

Что такое BlaBlaCar?

Это платформа для совместных поездок на автомобиле. Сервис запущен в 2014 году. Сейчас BlaBlaCar работает в 22 странах мира, у сервиса 65 миллионов пользователей, из которых 20 миллионов совершают поездки ежеквартально.

Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете;

Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.



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Что известно о карантине в Украине

12 марта Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

С 12:00 18 марта запрещено железнодорожное, Авиа, автобусная междугородная пассажирская перевозка.

Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавирус.

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