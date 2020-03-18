BlaBlaCar останавливает все автобусные перевозки по Украине из-за коронавируса
BlaBlaCar временно остановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе и на платформе Busfor. Изменения начинают действовать с 18 марта 2020 года, однако конечный срок не называют.
В то же время поиск попутчиков на авто остается доступным, пишет перевозчик на сайте.
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Карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях, поэтому будут, как и ранее, доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины,
– говорится в сообщении.
В компании также отметили, что ощутили кризис на фоне снижения активности в области туризма. В то же время в BlaBlaCar рекомендовали пользователям соблюдать рекомендации ВОЗ, чтобы уберечься от коронавируса.
Это предполагает ограничение путешествий в пределах Украины,
- отметили в BlaBlaCar.
Что такое BlaBlaCar?
Это платформа для совместных поездок на автомобиле. Сервис запущен в 2014 году. Сейчас BlaBlaCar работает в 22 странах мира, у сервиса 65 миллионов пользователей, из которых 20 миллионов совершают поездки ежеквартально.
Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете;
- Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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Что известно о карантине в Украине
- 12 марта Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- С 12:00 18 марта запрещено железнодорожное, Авиа, автобусная междугородная пассажирская перевозка.
- Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавирус.
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