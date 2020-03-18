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      BlaBlaCar останавливает все автобусные перевозки по Украине из-за коронавируса

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      BlaBlaCar временно остановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе и на платформе Busfor. Изменения начинают действовать с 18 марта 2020 года, однако конечный срок не называют.

      В то же время поиск попутчиков на авто остается доступным, пишет перевозчик на сайте.

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      Карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях, поэтому будут, как и ранее, доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины,
      – говорится в сообщении.

      В компании также отметили, что ощутили кризис на фоне снижения активности в области туризма. В то же время в BlaBlaCar рекомендовали пользователям соблюдать рекомендации ВОЗ, чтобы уберечься от коронавируса.

      Это предполагает ограничение путешествий в пределах Украины,
      - отметили в BlaBlaCar.

      Что такое BlaBlaCar?
      Это платформа для совместных поездок на автомобиле. Сервис запущен в 2014 году. Сейчас BlaBlaCar работает в 22 странах мира, у сервиса 65 миллионов пользователей, из которых 20 миллионов совершают поездки ежеквартально.

      Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ

      • Регулярно мойте руки с мылом;
      • Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете;
      • Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;
      • Мойте фрукты и овощи;
      • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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      Что известно о карантине в Украине

      • 12 марта Украине по всей территории объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • С 12:00 18 марта запрещено железнодорожное, Авиа, автобусная междугородная пассажирская перевозка.
      • Ограничен экспорт продуктов питания, а также полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавирус.

      Как уберечься от коронавируса: смотрите видео

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Авто ВОЗ
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