12:22
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Транспортные проблемы в Украине: Зеленский дал задание главам ОГА и мэрам

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам облгосадминистраций и мэрам крупных городов. Глава государства призвал их увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов.

      О своей задаче для региональных руководителей Владимир Зеленский рассказал во время традиционного обращения к украинцам.

      Интересно Такси будут возить врачей на работу бесплатно, – Криклий

      Это поможет придерживаться ограничения по максимальному количеству пассажиров в 10 или 20 человек,
      – подчеркнул президент.

      Он призвал каждого председателя облгосадминистрации и каждого мэра осознать свою персональную ответственность и эффективно решать транспортные проблемы в регионах.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

       

      Тарифы на газ в марте 2020: сколько заплатят украинцы
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:15 Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
      Соломія Ніколайчук
      сегодня , 12:00 Судьба Украины решится в Минске
      Юрій Бутусов
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      сегодня , 10:45 Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук