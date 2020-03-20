Транспортные проблемы в Украине: Зеленский дал задание главам ОГА и мэрам
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам облгосадминистраций и мэрам крупных городов. Глава государства призвал их увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов.
О своей задаче для региональных руководителей Владимир Зеленский рассказал во время традиционного обращения к украинцам.
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Это поможет придерживаться ограничения по максимальному количеству пассажиров в 10 или 20 человек,
– подчеркнул президент.
Он призвал каждого председателя облгосадминистрации и каждого мэра осознать свою персональную ответственность и эффективно решать транспортные проблемы в регионах.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
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