Транспортные проблемы в Украине: Зеленский дал задание главам ОГА и мэрам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам облгосадминистраций и мэрам крупных городов. Глава государства призвал их увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов.

О своей задаче для региональных руководителей Владимир Зеленский рассказал во время традиционного обращения к украинцам.

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Это поможет придерживаться ограничения по максимальному количеству пассажиров в 10 или 20 человек,

– подчеркнул президент.

Он призвал каждого председателя облгосадминистрации и каждого мэра осознать свою персональную ответственность и эффективно решать транспортные проблемы в регионах.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео