Эвакуация украинцев: мужчина не смог вылететь из Австрии, потому что пришел на самолет пьяным

Эвакуация украинцев, которые из-за закрытия границ застряли в Австрии, происходила 21 марта. Впрочем не все смогли эвакуироваться – один мужчина пришел слишком пьяным для этого.

Об этом рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Дипломат пошутил, что мужчина был в столь глубоком состоянии алкогольного опьянения, поскольку слишком обрадовался возможности вернуться домой. Впрочем именно из-за этого он и не попал на самолет.

Когда протрезвеете – пишите в приват. Будем думать, как вам помочь,

– написал Щерба.

Что известно об эвакуации украинцев из Австрии?Она проводилась из Вены. Самолет из австрийской столицы в Киев отправился 21 марта. Вечером того же дня в Украину вернулись более 500 украинцев.