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      Эвакуация украинцев: мужчина не смог вылететь из Австрии, потому что пришел на самолет пьяным

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      Эвакуация украинцев, которые из-за закрытия границ застряли в Австрии, происходила 21 марта. Впрочем не все смогли эвакуироваться – один мужчина пришел слишком пьяным для этого.

      Об этом рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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      Дипломат пошутил, что мужчина был в столь глубоком состоянии алкогольного опьянения, поскольку слишком обрадовался возможности вернуться домой. Впрочем именно из-за этого он и не попал на самолет.

      Когда протрезвеете – пишите в приват. Будем думать, как вам помочь,
      – написал Щерба.

      Что известно об эвакуации украинцев из Австрии?Она проводилась из Вены. Самолет из австрийской столицы в Киев отправился 21 марта. Вечером того же дня в Украину вернулись более 500 украинцев.

       

      Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      21 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 МИД Украины Австрия Курьезные новости Эвакуация украинцев Новости Украины
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