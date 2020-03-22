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      Евакуація українців: чоловік не зміг вилетіти з Австрії, бо прийшов на літак п'яним

      - Читать новость на русском
      Через алкогольне сп'яніння українець не зміг евакуюватися з Австрії / skyup.aero

      Евакуація українців, які через закриття кордонів застрягли в Австрії, відбувалася 21 березня. Втім не усі змогли евакуюватися – один чоловік прийшов аж занадто п'яним для цього.

      Про пригоду неназваного чоловіка розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

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      Дипломат пожартував, що чоловік був у настільки глибокому стані алкогольного сп'яніння, оскільки занадто зрадів можливості повернутися додому. Втім саме через це він і не потрапив на літак.

      Коли протверезієте – пишіть у приват. Будемо думати, як вам допомогти,
      – написав Щерба.

      Що відомо про евакуацію українців з Австрії?Вона проводилася з Відня. Літак австрійської столиці до Києва вирушив 21 березня. Ввечері того ж дня до України повернулися понад 500 українців.

       

      Новини про коронавірус 21 березня: в Україні можуть ввести надзвичайний стан
      21 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 МЗС України Австрія Курйозні новини Евакуація українців Новини України
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