В Україну повертаються ще 6 тисяч громадян: розклад додаткових рейсів SkyUp та МАУ

Після закриття авіа- та залізничного сполучення Україна продовжує повертати додому своїх громадян. Для цього спеціальні рейси виконують українські перевізники SkyUp та МАУ.

За 20 березня до України прибули 37 рейсів з майже 8 тисячами наших громадян, пише міністр інфраструктури Владислав Криклій у телеграмі.

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Криклій повідомив, що на 21 березня заплановано ще 29 рейсів, ними повернуться приблизно 6 тисяч українців.

Усі українці, які прибувають, заповнюють санітарні картки та інформуються про необхідність самоізоляції на 14 днів. Існує висока ймовірність введення більш жорстких карантинних режимів в інших країнах. Тому, якщо ви перебуваєте за кордоном і бажаєте повернутися до України, не зволікайте – подбайте про це просто зараз,

– додав очільник Міністерства інфраструктури України.

Спеціальні рейси від SkyUp та МАУ



Квитки доступні на сайтах авіаперевізників / Фото Мінінфраструктури

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