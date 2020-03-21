В Україну повертаються ще 6 тисяч громадян: розклад додаткових рейсів SkyUp та МАУ
Після закриття авіа- та залізничного сполучення Україна продовжує повертати додому своїх громадян. Для цього спеціальні рейси виконують українські перевізники SkyUp та МАУ.
За 20 березня до України прибули 37 рейсів з майже 8 тисячами наших громадян, пише міністр інфраструктури Владислав Криклій у телеграмі.
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Криклій повідомив, що на 21 березня заплановано ще 29 рейсів, ними повернуться приблизно 6 тисяч українців.
Усі українці, які прибувають, заповнюють санітарні картки та інформуються про необхідність самоізоляції на 14 днів. Існує висока ймовірність введення більш жорстких карантинних режимів в інших країнах. Тому, якщо ви перебуваєте за кордоном і бажаєте повернутися до України, не зволікайте – подбайте про це просто зараз,
– додав очільник Міністерства інфраструктури України.
Спеціальні рейси від SkyUp та МАУ
Квитки доступні на сайтах авіаперевізників / Фото Мінінфраструктури
Що відомо про евакуацію українців
- Першими Україна евакуювала своїх громадян з Китаю. Сталося це 20 лютого. Тоді на батьківщину повернулися 48 українців та 27 іноземців. Вони провели два тижні на обсервації у санаторії у Нових Санжарах. До слова, тоді мешканці містечка прийняли їх не дуже тепло.
- 17 березня Україна евакуювала своїх громадян з Лівану. Спецрейсом з Бейруту до Києва повернулися 74 українці.
- Українські громадяни, які через суворі карантинні заходи не змогли покинути Австрію та повернутися на Батьківщину, 18 березня вирушили додому.
- Україна продовжує евакуювати своїх громадян через епідемію коронавірусу з Єгипту. Евакуацію здійснюють з курортних Шарм-ель-Шейху і Хургади. 19 березня до "Борисполя" прибули ще 4 рейси з туристами.
- 21 березня в Україну прибув перший спеціальний рейс з Парижа, зі столиці Франції повернулися загалом 132 українці.