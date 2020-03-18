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      Українців двома літаками евакуюють з Австрії: що відомо

      -
      Українців повернуть з Австрії 18 і 19 березня / Theliberal.ie

      Українські громадяни, які через суворі карантинні заходи не змогли покинути Австрію та повернутися на Батьківщину, вже вранці 18 березня вирушать додому. До Києва їх доправить літак Austrian Airlines.

      Раніше саме ця авіакомпанія скасувала рейси, якими українці планували повертатися додому. Так, літак з евакуйованими українцями приземлиться у "Борисполі" о 12:40 18 березня. Про повернення громадян йдеться у повідомленні оперативного пресцентру МЗС України "Коронавірус у світі" у фейсбуці.

      Раніше Сотні українців застрягли у Відні через карантин: їх впустили у посольство

      Хороші новини від посла України в Австрії! 18 березня о 9:50 авіалінії Austrian Airlines відправляють в Україну пасажирів, які не змогли вилетіти у зв’язку зі скасуванням рейсів цієї авіакомпанії,
      – мовиться у дописі.

      Також на літак є майже 70 квитків, які мають поступити у продаж. Вони передбачені для людей, які "застрягли" у Відні не з вини австрійських авіаліній. Вартість одного квитка – 493 євро (14 745 гривень – 24 канал).

      Окрім того, 19 березня з Австрії до України відправлять ще один, щоправда, чартерний рейс. Про подробиці цього перельоту пообіцяли повідомити згодом. Відомо лише, що вартість квитків на нього буде значно нижчою – орієнтовно 149 євро (4 457 гривень – 24 канал).

      Чому українці застрягли у Відні?Усе тому, що опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) сполучення.

      Уроки з минулого. Те, що зупинило чуму, знищить і коронавірус
      17 березня
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Евакуація українців Інфекція у Європі Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Австрія авіація Новини України Новини політики
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