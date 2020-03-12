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      Україна готує другу евакуацію громадян з Китаю, – Кулеба

      -

      Україна готує другу евакуацію наших громадян з китайського Уханю, де був зафіксований епіцентр спалаху коронавірусу. Наразі 10 українців заявили, що мають бажання повернутися на Батьківщину.

      Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу. За його словами, підготовку другої евакуації здійснює МЗС спільно з Міністерством інфраструктури.

      Важливо ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу

      Розпочинамо підготовку 2 евакуації наших громадян з Китаю. Наразі відомо про 41 громадянина, який перебуває в Ухані. З них – 10 виявили бажання евакуюватися,
      – наголосив Кулеба. 

      Дивіться брифінг глави МЗС Кулеби щодо коронавірусу: відео

      Новина доповнюється...

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Міністерство інфраструктури Коронавірус Covid-19 Китай Дмитро Кулеба – новини МЗС України Новини України Новини політики
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