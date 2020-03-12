11:51
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Украина готовит вторую эвакуацию граждан из Китая, – Кулеба

      - Читати новину українською

      Украина готовит вторую эвакуацию наших граждан из китайского Уханя, где был зафиксирован эпицентр вспышки коронавируса. Сейчас 10 украинцев заявили, что хотят вернуться на Родину.

      Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. По его словам, подготовку второй эвакуации осуществляет МИД совместно с Министерством инфраструктуры.

      Важно ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса

      Начинаем подготовку 2 эвакуации наших граждан из Китая. Известно о 41 гражданинен, находящегося в Ухане. Из них – 10 изъявили желание эвакуироваться,
      – отметил Кулеба.

      Также министр призвал всех украинцев, находящихся в Ухане и которые хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае, которое формирует списки людей эвакуации.

      Новость дополняется...

      Смотрите брифинг главы МИД Кулебы по коронавирусу: видео

       

      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
      сегодня
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Новости Здоровье Эвакуация украинцев из Китая Новости политики Новости Украины Здоровье Министерство инфраструктуры Коронавирус Covid-19 Китай
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:50 Фильмы об эпидемиях и вирусах, которые смогут удивить
      Юлія Михайлова
      сегодня , 11:30 Кризис в России: как Путин захватывает власть
      Іван Яковина
      сегодня , 10:45 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество
      Анастасія Лукашевська
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 10:00 Еще одна война на Донбассе. С каким фронтом борется Путин?
      Віталій Портников
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук