Украина готовит вторую эвакуацию граждан из Китая, – Кулеба

Украина готовит вторую эвакуацию наших граждан из китайского Уханя, где был зафиксирован эпицентр вспышки коронавируса. Сейчас 10 украинцев заявили, что хотят вернуться на Родину.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге. По его словам, подготовку второй эвакуации осуществляет МИД совместно с Министерством инфраструктуры.

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Начинаем подготовку 2 эвакуации наших граждан из Китая. Известно о 41 гражданинен, находящегося в Ухане. Из них – 10 изъявили желание эвакуироваться,

– отметил Кулеба.

Также министр призвал всех украинцев, находящихся в Ухане и которые хотят эвакуироваться, обратиться в посольство Украины в Китае, которое формирует списки людей эвакуации.

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