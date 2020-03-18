Украинцев двумя самолетами эвакуируют из Австрии: что известно

Украинские граждане, которые через карантинные меры не смогли покинуть Австрию и вернуться на родину, уже утром 18 марта отправятся домой. В Киев их доставит самолет Austrian Airlines.

Ранее именно эта авиакомпания отменила рейсы, которыми украинцы планировали возвращаться домой. Так, самолет с эвакуированными гражданами приземлится в "Борисполе" в 12:40 18 марта. О возвращении украинцев говорится в сообщении оперативного пресс-центра МИД "Коронавирус в мире" в фейсбуке.

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Хорошие новости от посла Украины в Австрии! 18 марта в 9:50 авиалинии Austrian Airlines отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании,

– говорится в заметке.

Также на самолет есть почти 70 свободных билетов, которые должны поступить в продажу. Они предусмотрены для людей, которые "застряли" в Вене не по вине австрийских авиалиний. Стоимость одного билета – 493 евро (14 745 гривен – 24 канал).

Кроме того, 19 марта из Австрии в Украину отправят еще один, правда, чартерный рейс. О подробностях этого перелета пообещали сообщить позже. Известно лишь то, что стоимость билетов на него будет значительно ниже – ориентировочно 149 евро (4457 гривен – 24 канал).