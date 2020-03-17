Украина спецрейсом эвакуировали своих граждан из Ливана
В связи с эпидемией коронавируса и ограничительными мерами во всем мире Украина осуществила эвакуацию своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.
Эвакуации граждан активно способствовали посольство Украины в Ливане и авиакомпания BravoAirways, сообщает МИД Украины.
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Для того, чтобы украинцы смогли вернуться домой к закрытию авиасообщения посольство и авиаперевозчик договорились о переносе регулярного рейса на понедельник 16 марта.
Всем украинцав оказали необходимую консульско-правовую помощь и сопровождение в случае завершения сроков действия удостоверений и разрешений на жительство.
Все граждане Украины, которые изъявили желание вернуться в Украину, вылетели указанным рейсом. Добро пожаловать на родну землею!
– отметили в МИД.
В то же время в украинском посольстве в Ливане ежедневно напоминали гражданам о спецрейсе и говорили, что это едва ли не последний шанс попасть в Украину до момента закрытия авиасообщения.
Что еще известно об эвакуации украинцев? Сейчас Украина эвакуировала часть своих граждан из китайского Уханя, Италии и украинцев, находившихся на судне Diamond Princess.
Кроме того, 17 марта Украина должна осуществить целый ряд спецрейсов и эвакуировать своих граждан из Египта, Турции, Израиля, США, Канады, ОАЭ и многих других стран.