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      Украина спецрейсом эвакуировали своих граждан из Ливана

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      В связи с эпидемией коронавируса и ограничительными мерами во всем мире Украина осуществила эвакуацию своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.

      Эвакуации граждан активно способствовали посольство Украины в Ливане и авиакомпания BravoAirways, сообщает МИД Украины.

      Важно Украина эвакуирует своих граждан со всего мира: обнародован перечень рейсов

      Для того, чтобы украинцы смогли вернуться домой к закрытию авиасообщения посольство и авиаперевозчик договорились о переносе регулярного рейса на понедельник 16 марта.

      Всем украинцав оказали необходимую консульско-правовую помощь и сопровождение в случае завершения сроков действия удостоверений и разрешений на жительство.

      Все граждане Украины, которые изъявили желание вернуться в Украину, вылетели указанным рейсом. Добро пожаловать на родну землею!
      – отметили в МИД.

      В то же время в украинском посольстве в Ливане ежедневно напоминали гражданам о спецрейсе и говорили, что это едва ли не последний шанс попасть в Украину до момента закрытия авиасообщения.

      Что еще известно об эвакуации украинцев? Сейчас Украина эвакуировала часть своих граждан из китайского Уханя, Италии и украинцев, находившихся на судне Diamond Princess.

      Кроме того, 17 марта Украина должна осуществить целый ряд спецрейсов и эвакуировать своих граждан из Египта, Турции, Израиля, США, Канады, ОАЭ и многих других стран.

      Дезинфекция с вертолетов: в соцсетях распространяют фейки о коронавирусе
      16 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Эвакуация украинцев МИД Украины Ливан авиация Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины
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