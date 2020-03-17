Украина спецрейсом эвакуировали своих граждан из Ливана

В связи с эпидемией коронавируса и ограничительными мерами во всем мире Украина осуществила эвакуацию своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.

Эвакуации граждан активно способствовали посольство Украины в Ливане и авиакомпания BravoAirways, сообщает МИД Украины .

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Для того, чтобы украинцы смогли вернуться домой к закрытию авиасообщения посольство и авиаперевозчик договорились о переносе регулярного рейса на понедельник 16 марта.

Всем украинцав оказали необходимую консульско-правовую помощь и сопровождение в случае завершения сроков действия удостоверений и разрешений на жительство.

Все граждане Украины, которые изъявили желание вернуться в Украину, вылетели указанным рейсом. Добро пожаловать на родну землею!

– отметили в МИД.

В то же время в украинском посольстве в Ливане ежедневно напоминали гражданам о спецрейсе и говорили, что это едва ли не последний шанс попасть в Украину до момента закрытия авиасообщения.