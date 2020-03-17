Україна спецрейсом евакуювала своїх громадян з Лівану

У зв'язку з епідемією коронавірусу і обмежувальними заходами у всьому світі Україна здійснила евакуацію своїх громадян з Лівану. Спецрейсом з Бейруту до Києва повернулися 74 українці.

Евакуації громадян активно сприяли посольство України в Лівані та авіакомпанія BravoAirways, повідомляє МЗС України.

Важливо Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

Для того, аби українці змогли повернутися додому до закриття авіасполучення посольство та авіаперевізник домовилися про перенесення регулярного рейсу на понеділок 16 березня.

Усім українцям надали необхідну консульсько-правову допомогу та супровід у разі завершення термінів дії посвідок і дозволів на проживання.

Усі громадяни України, які виявили бажання повернутися до України, вилетіли зазначеним рейсом. Вітаємо на рідній землі!

– наголосили у МЗС.

Водночас в українському посольстві у Лівані щоденно нагадували громадянам про спецрейс і наголошували, що це чи не останній шанс потрапити до України до моменту закриття авіасполучення.

Що ще відомо про евакуацію українців?Наразі Україна евакуювала частину своїх громадян з китайського Уханя, Італії та українців, які перебували на судні Diamond Princess.



Крім того, 17 березня Україна має здійснити цілу низку спецрейсів і евакуювати своїх громадян з Єгипту, Туреччини, Ізраїля, США, Канади, ОАЕ і багатьох інших країн.