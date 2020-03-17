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      Україна спецрейсом евакуювала своїх громадян з Лівану

      - Читать новость на русском
      Україна евакуювала 74 громадян з Лівану / planespotters.net

      У зв'язку з епідемією коронавірусу і обмежувальними заходами у всьому світі Україна здійснила евакуацію своїх громадян з Лівану. Спецрейсом з Бейруту до Києва повернулися 74 українці.

      Евакуації громадян активно сприяли посольство України в Лівані та авіакомпанія BravoAirways, повідомляє МЗС України.

      Важливо Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

      Для того, аби українці змогли повернутися додому до закриття авіасполучення посольство та авіаперевізник домовилися про перенесення регулярного рейсу на понеділок 16 березня.

      Усім українцям надали необхідну консульсько-правову допомогу та супровід у разі завершення термінів дії посвідок і дозволів на проживання.

      Усі громадяни України, які виявили бажання повернутися до України, вилетіли зазначеним рейсом. Вітаємо на рідній землі!
      – наголосили у МЗС.

      Водночас в українському посольстві у Лівані щоденно нагадували громадянам про спецрейс і наголошували, що це чи не останній шанс потрапити до України до моменту закриття авіасполучення.

      Що ще відомо про евакуацію українців?Наразі Україна евакуювала частину своїх громадян з китайського Уханя, Італії та українців, які перебували на судні Diamond Princess.

      Крім того, 17 березня Україна має здійснити цілу низку спецрейсів і евакуювати своїх громадян з Єгипту, Туреччини, Ізраїля, США, Канади, ОАЕ і багатьох інших країн.

      Зеленський допускає повну заборону виходити на вулицю
      16 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Евакуація українців МЗС України Ліван авіація Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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