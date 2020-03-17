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      Україна евакуювала понад 7 тисяч своїх громадян з Єгипту: деталі

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      Через коронавірус Україне евакуює своїх громадян з Єгипту / censor.net.ua

      Україна евакуювала 7 тисяч 84 своїх громадян з Єгипту лише протягом 17 березня. Евакуацію здійснювали з курортних Шарм ель Шейху і Хургади.

      Посольство і консульство оперативно працюють, щоб усі громадяни могли повернутися додому, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

      Важливо Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

      Загалом Україна евакуювала:

      • 6 тисяч 112 громадян – з Шарм ель Шейху;
      • 972 людей – з Хургади.

      Водночас у Державному агентстві розвитку туризму зазначили, що наразі жодних обмежень на перельоти чартерних рейсів, якими мають евакуйовувати українців з Єгипту, немає.

      МЗС і посольство України перебувають у постійному контакті з органами влади Єгипту для вирішення усіх можливих питань, які виникатимуть у громадян під час перебування за кордоном. Ми подбаємо, щоб усі відпочивальники повернулися додому,
      – запевнили у Держагентстві туризму.

      Що відомо про евакуацію українців з Єгипту?Загалом у Єгипті станом на 16 березня перебували понад половина усіх українців, яких потрібно було евакуйовувати. Усе через те, що під час спалаху епідемії коронавірусу у північноафриканській країні уже стартував туристичний сезон.

      Загалом протягом 17 березня українська влада планувала евакуювати українців з Єгипту 23 спеціальними рейсами, які мали доставити наших громадян з Шарм ель Шейху, Хургади і Каїру у Київ, Дніпро, Харків, Одесу і Львів.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Подорожі МЗС України Евакуація українців Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Єгипет Новини України
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