Україна евакуювала понад 7 тисяч своїх громадян з Єгипту: деталі

Україна евакуювала 7 тисяч 84 своїх громадян з Єгипту лише протягом 17 березня. Евакуацію здійснювали з курортних Шарм ель Шейху і Хургади.

Посольство і консульство оперативно працюють, щоб усі громадяни могли повернутися додому, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Важливо Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

Загалом Україна евакуювала:

6 тисяч 112 громадян – з Шарм ель Шейху;

972 людей – з Хургади.

Водночас у Державному агентстві розвитку туризму зазначили, що наразі жодних обмежень на перельоти чартерних рейсів, якими мають евакуйовувати українців з Єгипту, немає.

МЗС і посольство України перебувають у постійному контакті з органами влади Єгипту для вирішення усіх можливих питань, які виникатимуть у громадян під час перебування за кордоном. Ми подбаємо, щоб усі відпочивальники повернулися додому,

– запевнили у Держагентстві туризму.

Що відомо про евакуацію українців з Єгипту?Загалом у Єгипті станом на 16 березня перебували понад половина усіх українців, яких потрібно було евакуйовувати. Усе через те, що під час спалаху епідемії коронавірусу у північноафриканській країні уже стартував туристичний сезон.



Загалом протягом 17 березня українська влада планувала евакуювати українців з Єгипту 23 спеціальними рейсами, які мали доставити наших громадян з Шарм ель Шейху, Хургади і Каїру у Київ, Дніпро, Харків, Одесу і Львів.