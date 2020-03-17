Украина эвакуировала более 7 тысяч своих граждан из Египта: детали

Украина эвакуировала 7 тысяч 84 своих граждан из Египта только в течение 17 марта. Эвакуацию осуществляли из курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Посольство и консульство оперативно работают, чтобы все граждане могли вернуться домой, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Важно Украина эвакуирует своих граждан со всего мира: обнародован перечень рейсов

В целом Украина эвакуировала:

6 тысяч 112 граждан – с Шарм-эль-Шейха;

972 человек – из Хургады.

В то же время в Государственном агентстве развития туризма отметили, что пока никаких ограничений на перелеты чартерных рейсов, которыми должны эвакуировать украинцев из Египта, нет.

МИД и посольство Украины находятся в постоянном контакте с органами власти Египта для решения всех возможных вопросов, которые могут возникнуть у граждан во время пребывания за границей. Мы позаботимся, чтобы все отдыхающие вернулись домой,

– заверили в Госагентстве туризма.

Что известно об эвакуации украинцев из Египта?

Всего в Египте по состоянию на 16 марта находились более половины всех украинцев, которых нужно было эвакуировать. Все потому, что во время вспышки эпидемии коронавируса в североафриканской стране уже стартовал туристический сезон.



В целом в течение 17 марта украинская власть планировала эвакуировать украинцев из Египта 23 специальными рейсами, которые должны были доставить наших граждан из Шарм-эль-Шейха, Хургады и Каира в Киев, Днепр, Харьков, Одессу и Львов.