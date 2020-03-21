Польща створить гуманітарний коридор для українців, що повертаються з Німеччини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив телефоном з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким. Політики обговорили шляхи повернення додому українських громадян.

Українці з Німеччини зможуть транзитом через Польщу повернутися на батьківщину, зазначив Шмигаль у телеграмі.

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Він зауважив, що під час світової пандемії коронавірусної інфекції всі країни мають діяти спільно та злагоджено.

Також дуже вдячний польській стороні за включення українських громадян до програми #LOTdoDomu. Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі,

– наголосив Шмигаль.

Він додав, що польські колеги пішли назустріч українцям та готові сприяти поверненню додому українських громадян. Також Шмигаль заявив, що Польща та Україна обмінюватимуться досвідом та практиками між країнами у протистоянні коронавірусу.

Додамо, що в Україну 20 березня прибули 5 потягів з Перемишля у Київ. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. У всіх вимірювали температуру як на кордоні, так і у Львові.

Станом на 21 березня у Польщі підтвердили 452 випадки захворювання на коронавірус, серед них 5 людей померли.

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Навчання у школах зупинили до 12 квітня. За словами Моравецького, це важке рішення, але воно необхідне, щоб коронавірус не поширювався дуже широко.

Скасували усі заняття у дитсадках, дитячих клубах та університетах. Штраф за порушення режиму карантину зріс з 5 тисяч злотих до 30 тисяч злотих.

Польська влада продовжила заборону на в’їзд для іноземців до середини квітня.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 20 березня оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу Covid-19.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу