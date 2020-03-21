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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Польща створить гуманітарний коридор для українців, що повертаються з Німеччини

      - Читать новость на русском
      Польща створить гуманітарний коридор для українців / nashapolsha.pl

      Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поговорив телефоном з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким. Політики обговорили шляхи повернення додому українських громадян.

      Українці з Німеччини зможуть транзитом через Польщу повернутися на батьківщину, зазначив Шмигаль у телеграмі.

      Зверніть увагу В Україну з Франції повернулися 132 українці

      Він зауважив, що під час світової пандемії коронавірусної інфекції всі країни мають діяти спільно та злагоджено.

      Також дуже вдячний польській стороні за включення українських громадян до програми #LOTdoDomu. Завдяки їй українці, що перебувають в інших країнах, зможуть використовувати рейси авіакомпанії LOT для перельоту до Польщі,
      – наголосив Шмигаль.

      Він додав, що польські колеги пішли назустріч українцям та готові сприяти поверненню додому українських громадян. Також Шмигаль заявив, що Польща та Україна обмінюватимуться досвідом та практиками між країнами у протистоянні коронавірусу.

      Додамо, що в Україну 20 березня прибули 5 потягів з Перемишля у Київ. У Львові вийшли близько 660 пасажирів. У всіх вимірювали температуру як на кордоні, так і у Львові.

      Станом на 21 березня у Польщі підтвердили 452 випадки захворювання на коронавірус, серед них 5 людей померли.

      Як Польща бореться з коронавірусом

      • Навчання у школах зупинили до 12 квітня. За словами Моравецького, це важке рішення, але воно необхідне, щоб коронавірус не поширювався дуже широко.
      • Скасували усі заняття у дитсадках, дитячих клубах та університетах. Штраф за порушення режиму карантину зріс з 5 тисяч злотих до 30 тисяч злотих.
      • Польська влада продовжила заборону на в’їзд для іноземців до середини квітня.
      • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 20 березня оголосив про введення режиму епідемії в країні через поширення коронавірусу Covid-19.

      Як вберегтися від коронавірусу
      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Аваков пропонує ввести в Україні тотальний карантин
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Денис Шмигаль Евакуація українців Новини Польщі
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