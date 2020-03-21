В Україну з Франції повернулися 132 українці
Україна продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети. 21 березня в Україну прибув перший спеціальний рейс з Парижа.
В Україну зі столиці Парижа повернулися загалом 132 українці. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на сторінці у фейсбуці.
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Як зазначили у прикордонній службі Франції, українці можуть використовувати Францію, як транзит.
Дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту і мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування). Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля (Париж),
– мовиться у повідомленні.
Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Тепер їх евакуйовують спеціальними рейсами. Також Володимир Зеленський сказав, що разом з Міністерством закордонних справ сформовані так звані хаби для повернення громадян додому.
Перелік хабів – дивіться за посиланням.
Що відомо про евакуацію українців
- Першими Україна евакуювала своїх громадян з Китаю. Сталося це 20 лютого. Тоді на батьківщину повернулися 48 українців та 27 іноземців. Вони провели два тижні на обсервації у санаторії у Нових Санжарах. До слова, тоді мешканці містечка прийняли їх не дуже тепло.
- 17 березня Україна евакуювала своїх громадян з Лівану. Спецрейсом з Бейруту до Києва повернулися 74 українці.
- Українські громадяни, які через суворі карантинні заходи не змогли покинути Австрію та повернутися на Батьківщину, 18 березня вирушили додому.
- Україна продовжує евакуювати своїх громадян через епідемію коронавірусу з Єгипту. Евакуацію здійснюють з курортних Шарм-ель-Шейху і Хургади. 19 березня до "Борисполя" прибули ще 4 рейси з туристами.
- Понад 80 українців застрягли на заблокованому острові Іспанії через епідемію коронавірусу. Спершу громадяни мали летіти з Мадрида, але влада країни не дозволила їм покинути острів.