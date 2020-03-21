В Україну з Франції повернулися 132 українці

Україна продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети. 21 березня в Україну прибув перший спеціальний рейс з Парижа.

В Україну зі столиці Парижа повернулися загалом 132 українці. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України на сторінці у фейсбуці.

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Як зазначили у прикордонній службі Франції, українці можуть використовувати Францію, як транзит.

Дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту і мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування). Така транзитна (міжнародна) зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля (Париж),

– мовиться у повідомленні.

Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Тепер їх евакуйовують спеціальними рейсами. Також Володимир Зеленський сказав, що разом з Міністерством закордонних справ сформовані так звані хаби для повернення громадян додому.

Перелік хабів – дивіться за посиланням.

Що відомо про евакуацію українців