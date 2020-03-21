Після закриття кордонів Євросоюз таки впускатиме деяких українців: деталі

Країни Євросоюзу одноголосно підтримали 30-денне закриття кордонів для іноземців, що мало стосуватися і українців. Втім для окремих категорій громадян України в'їзд до єврозони таки залишиться доступним.

Про те, що заборона на відвідування Європейського Союзу стосуватиметься не усіх українців, повідомив посол України при ЄС Микола Точицький у своєму фейсбуці.

До слова Євросоюз одноголосно підтримав закриття кордонів на 30 днів

ЄС вирішив допустити до в'їзду на територію держав-членів Євросоюзу через державний кордон України тих українських громадян, які є членами родин громадян ЄС або мають дійсні постійні чи тимчасові дозволи на проживання в будь-якій державі Євросоюзу,

– розповів дипломат.

Він також зауважив, що виключення для окремих категорій українців Європейський Союз зробив завдяки обмежувальним заходам української влади – тимчасової заборони на перетин кордону.

"Зверніть увагу, що наразі ще необхідно дочекатися на відповідне рішення української сторони. Просимо з розумінням поставитись до вирішення таких чутливих питань", – наголосив Точицький.

Що відомо про заборону на в'їзд у Євросоюз?Європейський Союз у межах боротьби з коронавірусом вирішив закрити свій кордон для громадян усіх країн, які не є членами ЄС. Виключеннями будуть лише громадяни Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії і Ліхтенштейну.