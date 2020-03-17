Євросоюз на 30 днів закриває зовнішні кордони: деталі

Країни Європейського Союзу одноголосно підтримали ідею про закриття зовнішніх кордонів держави. Упродовж 30 днів вони будуть закриті для іноземців – громадян не країн-членів Євросоюзу.

Про схвалене рішення повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також підкреслила, що ЄС одностайно підтримав закриття кордонів для іноземців з "незначним виключенням". Про це пише видання The Local.

Під виключенням мається на увазі те, що така заборона не стосуватиметься громадян Великої Британії і членів Європейської асоціації вільної торгівлі, до якої входять 4 країни:

Норвегія,

Ліхтенштейн,

Швейцарія,

Ісландія.

Як це вплине на українців?Українці для членів Євросоюзу також є іноземцями. Відтак цілком імовірно, що впродовж наступних 30 днів в'їзд для громадян України на територією Євросоюзу буде закритим.



Україна має спільний кордон з одразу чотирма членами ЄС: Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Румунією.