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      Євросоюз на 30 днів закриває зовнішні кордони: деталі

      -
      Євросоюз одноголосно підтримав закриття кордону на 30 днів / dw.com

      Країни Європейського Союзу одноголосно підтримали ідею про закриття зовнішніх кордонів держави. Упродовж 30 днів вони будуть закриті для іноземців – громадян не країн-членів Євросоюзу.

      Про схвалене рішення повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також підкреслила, що ЄС одностайно підтримав закриття кордонів для іноземців з "незначним виключенням". Про це пише видання The Local.

      Під виключенням мається на увазі те, що така заборона не стосуватиметься громадян Великої Британії і членів Європейської асоціації вільної торгівлі, до якої входять 4 країни:

      • Норвегія,
      • Ліхтенштейн,
      • Швейцарія,
      • Ісландія.

      Як це вплине на українців?Українці для членів Євросоюзу також є іноземцями. Відтак цілком імовірно, що впродовж наступних 30 днів в'їзд для громадян України на територією Євросоюзу буде закритим.

      Україна має спільний кордон з одразу чотирма членами ЄС: Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Румунією.

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Ангела Меркель Урсула фон дер Ляєн Євросоюз Коронавірус Covid-19 Новини політики
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