22:56
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко винайшов вакцину від коронавірусу. Кагор проти пандемії
      Вєсті Кремля
      21:01, сьогодні
      Вєсті.UA: Венедіктова стрибає по кар'єрній драбині. Гончаренко міняє амплуа
      Вєсті.UA
      20:38, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Епідемія коронавірусу: Польщу покинули лише 4% українських заробітчан

      -
      Більшість українських заробітчан залишилися у Польщі, попри карантин

      Лише близько 4% українських заробітчан покинули Польщу і повернулися додому після оголошення карантину. В основному повернутися додому вирішили ті люди, які перебували у Польщі по безвізу.

      Вони вирішили покинути Польщу через непередбачувану ситуацію із закриттям українсько-польського кордону, зазначає компанія з працевлаштування Gremi Personal.

      Важливо Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян

      Здебільшого серед тих, хто ухвалив рішення повернутися до України, були люди, у яких закінчувалася робоча віза або які, маючи дозвіл на роботу, працювали за безвізом.

      Ті, у кого через непередбачувану ситуацію з закриттям кордонів могли виникнути проблеми, поїхали. Вони не хочуть залишатися в Польщі, працювати нелегально і отримати штамп про депортацію, коли закінчиться термін легального перебування,
      – розповів керівник компанії Євген Кириченко.

      Водночас через незначний відтік кадрів проблем у Польщі не виникло. Зокрема, їхні місця зайняли ті українці, які залишилися без роботи через закриття кафе і ресторанів.

      Що відомо про карантинні заходи в Україні і Польщі?Через епідемію коронавірусу українсько-польський кордон фактично закритий. Обидві країни ввели обмеження на його перетин. Тимчасово зупинено авіаційне і залізничне сполучення.

      Українці, які працюють у Польщі, були попереджені про такі кроки, тож мали час повернутися додому. Втім у багатьох країнах світу залишилися наші громадяни, які не змогли вчасно повернутися.

      В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Польщі Заробітчани Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:40 Закриття метро через коронавірус: чи зростуть тарифи на таксі
      Світлана Попова
      сьогодні , 22:15 Новини про коронавірус 17 березня: 7 нових випадків в Україні, Євро-2020 перенесли
      Соломія Ніколайчук
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      сьогодні , 22:00 Уроки з минулого. Те, що зупинило чуму, знищить і коронавірус
      Блог Медіа
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук