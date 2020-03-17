Епідемія коронавірусу: Польщу покинули лише 4% українських заробітчан

Лише близько 4% українських заробітчан покинули Польщу і повернулися додому після оголошення карантину. В основному повернутися додому вирішили ті люди, які перебували у Польщі по безвізу.

Вони вирішили покинути Польщу через непередбачувану ситуацію із закриттям українсько-польського кордону, зазначає компанія з працевлаштування Gremi Personal.

Важливо Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян

Здебільшого серед тих, хто ухвалив рішення повернутися до України, були люди, у яких закінчувалася робоча віза або які, маючи дозвіл на роботу, працювали за безвізом.

Ті, у кого через непередбачувану ситуацію з закриттям кордонів могли виникнути проблеми, поїхали. Вони не хочуть залишатися в Польщі, працювати нелегально і отримати штамп про депортацію, коли закінчиться термін легального перебування,

– розповів керівник компанії Євген Кириченко.

Водночас через незначний відтік кадрів проблем у Польщі не виникло. Зокрема, їхні місця зайняли ті українці, які залишилися без роботи через закриття кафе і ресторанів.

Що відомо про карантинні заходи в Україні і Польщі?Через епідемію коронавірусу українсько-польський кордон фактично закритий. Обидві країни ввели обмеження на його перетин. Тимчасово зупинено авіаційне і залізничне сполучення.



Українці, які працюють у Польщі, були попереджені про такі кроки, тож мали час повернутися додому. Втім у багатьох країнах світу залишилися наші громадяни, які не змогли вчасно повернутися.