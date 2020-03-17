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      Эпидемия коронавируса: Польшу покинули только 4% украинских заробитчан

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      Лишь около 4% украинских заробитчан покинули Польшу и вернулись домой после объявления карантина. В основном вернуться домой решили те люди, которые находились в Польше по безвизу.

      Они решили покинуть Польшу из-за непредсказуемой ситуации с закрытием украинской-польской границы, отмечает компания по трудоустройству Gremi Personal.

      Важно Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан

      В основном среди тех, кто принял решение вернуться в Украину, были люди, у которых заканчивалась рабочая виза или которые, имея разрешение на работу, работали по безвизу.

      Те, у кого из-за непредсказуемой ситуации с закрытием границ могли возникнуть проблемы, уехали. Они не хотят оставаться в Польше, работать нелегально и получить штамп о депортации, когда закончится срок легального пребывания,
      – рассказал руководитель компании Евгений Кириченко.

      В то же время из-за незначительного оттока кадров проблем в Польше не возникло. В частности, их места заняли те украинцы, которые остались без работы из-за закрытия кафе и ресторанов.

      Что известно о карантинных мерах в Украине и Польше?Из-за эпидемии коронавируса украинско-польскую граница фактически закрыта. Обе страны ввели ограничения на ее пересечение. Временно остановлено авиационное и железнодорожное сообщение.

      Украинцы, которые работают в Польше, были предупреждены о таких шагах, поэтому успели вернуться домой. Впрочем во многих странах мира остались наши граждане, которые не смогли вовремя вернуться. 

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Польши Заробитчане Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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