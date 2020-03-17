Эпидемия коронавируса: Польшу покинули только 4% украинских заробитчан

Лишь около 4% украинских заробитчан покинули Польшу и вернулись домой после объявления карантина. В основном вернуться домой решили те люди, которые находились в Польше по безвизу.

Они решили покинуть Польшу из-за непредсказуемой ситуации с закрытием украинской-польской границы, отмечает компания по трудоустройству Gremi Personal.

Важно Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан

В основном среди тех, кто принял решение вернуться в Украину, были люди, у которых заканчивалась рабочая виза или которые, имея разрешение на работу, работали по безвизу.

Те, у кого из-за непредсказуемой ситуации с закрытием границ могли возникнуть проблемы, уехали. Они не хотят оставаться в Польше, работать нелегально и получить штамп о депортации, когда закончится срок легального пребывания,

– рассказал руководитель компании Евгений Кириченко.

В то же время из-за незначительного оттока кадров проблем в Польше не возникло. В частности, их места заняли те украинцы, которые остались без работы из-за закрытия кафе и ресторанов.

Что известно о карантинных мерах в Украине и Польше?Из-за эпидемии коронавируса украинско-польскую граница фактически закрыта. Обе страны ввели ограничения на ее пересечение. Временно остановлено авиационное и железнодорожное сообщение.



Украинцы, которые работают в Польше, были предупреждены о таких шагах, поэтому успели вернуться домой. Впрочем во многих странах мира остались наши граждане, которые не смогли вовремя вернуться.