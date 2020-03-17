Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые застряли за границей и не могут вернуться в Украину. Президент пошагово объяснил, что им нужно делать, чтобы попасть домой.

Объяснение для украинцев, которые попали в трудную ситуацию, Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Прежде всего нужно зарегистрироваться в системе "Друг";

в ней сообщить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;

если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

Кроме того, он рассказал, что вместе с Министерством иностранных дел сформированы так называемые хабы для возвращения граждан домой. Перечень хабов:

Стамбул, Турция;

Дубай, ОАЭ;

Абу-Даби, ОАЭ;

Прага, Чехия;

Берлин, Германия;

Варшава, Польша;

Перемышль, Польша;

Вена, Австрия;

Братислава, Словакия;

Рига, Латвия;

Вильнюс, Литва.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео