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      Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые застряли за границей и не могут вернуться в Украину. Президент пошагово объяснил, что им нужно делать, чтобы попасть домой.

      Объяснение для украинцев, которые попали в трудную ситуацию, Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке.

      Важно Украина эвакуирует своих граждан со всего мира: обнародован перечень рейсов

      • Прежде всего нужно зарегистрироваться в системе "Друг";
      • в ней сообщить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;
      • если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

      Кроме того, он рассказал, что вместе с Министерством иностранных дел сформированы так называемые хабы для возвращения граждан домой. Перечень хабов: 

      • Стамбул, Турция;
      • Дубай, ОАЭ;
      • Абу-Даби, ОАЭ;
      • Прага, Чехия;
      • Берлин, Германия;
      • Варшава, Польша;
      • Перемышль, Польша;
      • Вена, Австрия;
      • Братислава, Словакия;
      • Рига, Латвия;
      • Вильнюс, Литва.

      Обращение президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости политики Эвакуация украинцев
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