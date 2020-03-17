Украина создает "транспортные хабы" для возвращения своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые застряли за границей и не могут вернуться в Украину. Президент пошагово объяснил, что им нужно делать, чтобы попасть домой.
Объяснение для украинцев, которые попали в трудную ситуацию, Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке.
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- Прежде всего нужно зарегистрироваться в системе "Друг";
- в ней сообщить МИД о стране, в которой вы находитесь, и предоставить как можно больше информации о ситуации, в которой вы оказались;
- если зарегистрироваться не удалось, нужно обратиться в украинское посольство или консульство.
Кроме того, он рассказал, что вместе с Министерством иностранных дел сформированы так называемые хабы для возвращения граждан домой. Перечень хабов:
- Стамбул, Турция;
- Дубай, ОАЭ;
- Абу-Даби, ОАЭ;
- Прага, Чехия;
- Берлин, Германия;
- Варшава, Польша;
- Перемышль, Польша;
- Вена, Австрия;
- Братислава, Словакия;
- Рига, Латвия;
- Вильнюс, Литва.
Обращение президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео
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