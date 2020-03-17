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      Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян

      - Читать новость на русском
      Зеленський розповів, як бути українцям, які застрягли за кордоном / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які застрягли за кордоном і не мають як повернутися до України. Президент покроково пояснив, що їм потрібно робити, аби потрапити додому.

      Роз'яснення для українців, які потрапили у скрутну ситуацію, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

      Важливо Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів

      • Передовсім потрібно зареєструватися у системі "Друг";
      • у ній повідомити МЗС про країну, у якій ви перебуваєте, і надати якомога більше інформацію про ситуацію, у якій ви опинилися;
      • якщо зареєструватися не вдалося, потрібно звернутися до українського посольства чи консульства.

      Крім того він розповів, що разом з Міністерством закордонних справ сформовані так звані хаби для повернення громадян додому. Перелік хабів:

      • Стамбул, Туреччина;
      • Дубай, ОАЕ;
      • Абу-Дабі, ОАЕ;
      • Прага, Чехія;
      • Берлін, Німеччина;
      • Варшава, Польща;
      • Перемишль, Польща;
      • Відень, Австрія;
      • Братислава, Словаччина;
      • Рига, Латвія;
      • Вільнюс, Литва.

      У місця найбільшого скупчення наших громадян будуть відправлені спеціальні рейси, які повернуть вас додому. Потрапивши у хабові точки, ви зможете повернутися до України безкоштовно або за пільговими цінами,
      – заявив президент.

      Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Евакуація українців
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