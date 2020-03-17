Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які застрягли за кордоном і не мають як повернутися до України. Президент покроково пояснив, що їм потрібно робити, аби потрапити додому.
Роз'яснення для українців, які потрапили у скрутну ситуацію, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
Важливо Україна евакуює своїх громадян з усього світу: оприлюднено перелік рейсів
- Передовсім потрібно зареєструватися у системі "Друг";
- у ній повідомити МЗС про країну, у якій ви перебуваєте, і надати якомога більше інформацію про ситуацію, у якій ви опинилися;
- якщо зареєструватися не вдалося, потрібно звернутися до українського посольства чи консульства.
Крім того він розповів, що разом з Міністерством закордонних справ сформовані так звані хаби для повернення громадян додому. Перелік хабів:
- Стамбул, Туреччина;
- Дубай, ОАЕ;
- Абу-Дабі, ОАЕ;
- Прага, Чехія;
- Берлін, Німеччина;
- Варшава, Польща;
- Перемишль, Польща;
- Відень, Австрія;
- Братислава, Словаччина;
- Рига, Латвія;
- Вільнюс, Литва.
У місця найбільшого скупчення наших громадян будуть відправлені спеціальні рейси, які повернуть вас додому. Потрапивши у хабові точки, ви зможете повернутися до України безкоштовно або за пільговими цінами,
– заявив президент.
Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео