Україна створює "транспортні хаби" для повернення своїх громадян

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, які застрягли за кордоном і не мають як повернутися до України. Президент покроково пояснив, що їм потрібно робити, аби потрапити додому.

Роз'яснення для українців, які потрапили у скрутну ситуацію, Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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Передовсім потрібно зареєструватися у системі "Друг";

у ній повідомити МЗС про країну, у якій ви перебуваєте, і надати якомога більше інформацію про ситуацію, у якій ви опинилися;

якщо зареєструватися не вдалося, потрібно звернутися до українського посольства чи консульства.

Крім того він розповів, що разом з Міністерством закордонних справ сформовані так звані хаби для повернення громадян додому. Перелік хабів:

Стамбул, Туреччина;

Дубай, ОАЕ;

Абу-Дабі, ОАЕ;

Прага, Чехія;

Берлін, Німеччина;

Варшава, Польща;

Перемишль, Польща;

Відень, Австрія;

Братислава, Словаччина;

Рига, Латвія;

Вільнюс, Литва.

У місця найбільшого скупчення наших громадян будуть відправлені спеціальні рейси, які повернуть вас додому. Потрапивши у хабові точки, ви зможете повернутися до України безкоштовно або за пільговими цінами,

– заявив президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського: дивіться відео