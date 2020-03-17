Евросоюз единогласно поддержал закрытие границ на 30 дней

Страны Европейского Союза единогласно поддержали идею о закрытии внешних границ государства. В течение 30 дней они будут закрыты для иностранцев – граждан не стран-членов Евросоюза.

О принятом решении сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Канцлер Германии Ангела Меркель также подчеркнула, что ЕС единогласно поддержал закрытие границ для иностранцев с "незначительным исключением". Об этом пишет издание The Local.

Под исключением подразумевается то, что такой запрет не будет касаться граждан Великобритании и членов Европейской ассоциации свободной торговли, в которую входят 4 страны:

Норвегия,

Лихтенштейн,

Швейцария,

Исландия.

Как это повлияет на украинцев?

Украинцы для членов Евросоюза также являются иностранцами. Поэтому вполне вероятно, что на протяжении следующих 30 дней въезд для граждан Украины на территории Евросоюза будет закрытым.



Украина имеет общую границу сразу с четырьмя членами ЕС: Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.