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      После закрытия границ Евросоюз все же будет впускать некоторых украинцев: детали

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      Страны Евросоюза единогласно поддержали 30-дневное закрытие границ для иностранцев, что должно касаться и украинцев. Впрочем для отдельных категорий граждан Украины въезд в еврозону таки останется доступным.

      О том, что запрет на посещение Европейского Союза коснется не всех украинцев, сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий в своем фейсбуке.

      К слову Евросоюз единогласно поддержал закрытие границ на 30 дней

      ЕС решил допустить въезд на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС или имеющие действительные постоянные или временные разрешения на проживание в любом государстве Евросоюза,
      – рассказал дипломат.

      Он также отметил, что исключение для отдельных категорий украинцев Европейский Союз сделал благодаря ограничительным мерам украинской власти – временному запрету на пересечение границы.

      "Обратите внимание, что пока необходимо дождаться соответствующего решения украинской стороны. Просим с пониманием отнестись к решению таких чувствительных вопросов", – отметил Точицкий.

      Что известно о запрете на въезд в Евросоюз? Европейский Союз в рамках борьбы с коронавирусом решил закрыть свою границу для граждан всех стран, не являющихся членами ЕС. Исключениями будут только граждане Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

       

      Коронавирус в Италии 20 марта 2020 года
      20 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины МИД Украины Коронавирус Covid-19 Евросоюз Новости политики
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