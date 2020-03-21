После закрытия границ Евросоюз все же будет впускать некоторых украинцев: детали

Страны Евросоюза единогласно поддержали 30-дневное закрытие границ для иностранцев, что должно касаться и украинцев. Впрочем для отдельных категорий граждан Украины въезд в еврозону таки останется доступным.

О том, что запрет на посещение Европейского Союза коснется не всех украинцев, сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий в своем фейсбуке.

К слову Евросоюз единогласно поддержал закрытие границ на 30 дней

ЕС решил допустить въезд на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС или имеющие действительные постоянные или временные разрешения на проживание в любом государстве Евросоюза,

– рассказал дипломат.

Он также отметил, что исключение для отдельных категорий украинцев Европейский Союз сделал благодаря ограничительным мерам украинской власти – временному запрету на пересечение границы.

"Обратите внимание, что пока необходимо дождаться соответствующего решения украинской стороны. Просим с пониманием отнестись к решению таких чувствительных вопросов", – отметил Точицкий.