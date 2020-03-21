В Украину из Франции вернулись 132 украинца

Украина продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты. 21 марта в Украину прибыл первый специальный рейс из Парижа.

В Украину из столицы Парижа вернулись в целом 132 украинца. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на странице в фейсбуке.

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Как отметили в пограничной службе Франции, украинцы могут использовать Францию, как транзит.

Разрешается авиационный транзит через Францию граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита (т.е. авиабилеты для дальнейшего следования). Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля (Париж),

– говорится в сообщении.

Украина 17 марта закрыла авиа– и железнодорожное сообщение с другими странами. Поэтому более 30 тысяч украинцев не успели вернуться на Родину. Теперь их эвакуируют специальными рейсами. Также Владимир Зеленский сказал, что вместе с Министерством иностранных дел сформированы так называемые хабы для возвращения граждан домой.

Перечень хабов – смотрите по ссылке.

Что известно об эвакуации украинцев