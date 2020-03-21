В Украину из Франции вернулись 132 украинца
Украина продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты. 21 марта в Украину прибыл первый специальный рейс из Парижа.
В Украину из столицы Парижа вернулись в целом 132 украинца. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на странице в фейсбуке.
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Как отметили в пограничной службе Франции, украинцы могут использовать Францию, как транзит.
Разрешается авиационный транзит через Францию граждан Украины при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита (т.е. авиабилеты для дальнейшего следования). Такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту Шарля де Голля (Париж),
– говорится в сообщении.
Украина 17 марта закрыла авиа– и железнодорожное сообщение с другими странами. Поэтому более 30 тысяч украинцев не успели вернуться на Родину. Теперь их эвакуируют специальными рейсами. Также Владимир Зеленский сказал, что вместе с Министерством иностранных дел сформированы так называемые хабы для возвращения граждан домой.
Перечень хабов – смотрите по ссылке.
Что известно об эвакуации украинцев
- Первыми Украина эвакуировала своих граждан из Китая. Произошло это 20 февраля. Тогда на родину вернулись 48 украинцев и 27 иностранцев. Они провели две недели в обсервации в санатории в Новых Санжарах. К слову, тогда жители города приняли их не очень тепло.
- 17 марта Украина эвакуировала своих граждан из Ливана. Спецрейсом из Бейрута в Киев вернулись 74 украинца.
- Украинские граждане, которые из-за суровых карантинных мер не смогли покинуть Австрию и вернуться на родину, 18 марта отправились домой.
- Украина продолжает эвакуировать своих граждан из-за эпидемии коронавируса из Египта. Эвакуацию осуществляют из курортных Шарм-эль-Шейха и Хургады. 19 марта в "Борисполь" прибыли еще 4 рейса с туристами.
- Свыше 80 украинцев застряли на заблокированном острове Испании из-за эпидемии коронавируса. Сначала граждане должны были лететь из Мадрида, но власти страны не позволили им покинуть остров.