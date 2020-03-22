Полиция будет проверять изоляцию украинцев, вернувшихся из-за границы
Эпидемиологи с Нацполицией будут проверять соблюдение самоизоляции всех тех, кто вернулся из-за границы.
Отныне письменное согласие на такую изоляцию – обязательно. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
К слову Полицейские обнаружили почти 1,5 тысячи нарушителей карантина
По его словам, будут отрабатывать каждый контакт в случае нарушения – будут привлекать к административной ответственности.
"Будем делать выборочный контроль соблюдения условий пребывания в самоизоляции. За нарушение самоизоляции в домашних условиях предусмотрена ответственность", – объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Сколько украинцев вернулись из-за границы?По данным МИД Украины, при содействии дипломатических учреждений 59 494 граждан вернулись после закрытия границ из-за вспышки коронавируса.
Однако много украинцев остались на карантине в разных странах мира. Так в Польше находится 101 гражданин, в Бразилии – 16, Франции – 7 и так далее.
Как наказывают нарушителей карантина
- Верховная Рада 17 марта уже усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.
- В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
- За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
- Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения не будут выполнять, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.