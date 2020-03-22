Полиция будет проверять изоляцию украинцев, вернувшихся из-за границы

Эпидемиологи с Нацполицией будут проверять соблюдение самоизоляции всех тех, кто вернулся из-за границы.

Отныне письменное согласие на такую ​​изоляцию – обязательно. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

К слову Полицейские обнаружили почти 1,5 тысячи нарушителей карантина

По его словам, будут отрабатывать каждый контакт в случае нарушения – будут привлекать к административной ответственности.

"Будем делать выборочный контроль соблюдения условий пребывания в самоизоляции. За нарушение самоизоляции в домашних условиях предусмотрена ответственность", – объяснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сколько украинцев вернулись из-за границы?По данным МИД Украины, при содействии дипломатических учреждений 59 494 граждан вернулись после закрытия границ из-за вспышки коронавируса.



Однако много украинцев остались на карантине в разных странах мира. Так в Польше находится 101 гражданин, в Бразилии – 16, Франции – 7 и так далее.

Как наказывают нарушителей карантина

Верховная Рада 17 марта уже усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения не будут выполнять, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал