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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Поліція перевірятиме ізоляцію українців, які повернулись з-за кордону

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      Поліція перевірятиме ізоляцію / 24 канал

      Епідеміологи з Нацполіцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх тих, які повернулися з-за кордону.

      Відтепер письмова згода на таку ізоляцію – обов'язкова. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

      До слова Поліцейські виявили майже 1,5 тисячі порушників карантину

      За його словами, відпрацьовуватимуть кожний контакт, а в разі порушення – притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

      "Будемо робити вибірковий контроль дотримання умов перебування в самоізоляції. За порушення самоізоляції в домашніх умовах передбачена відповідальність", – пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

      Скільки українців повернулись з-за кордону? За даними МЗС України, за сприяння дипломатичних установ 59 494 громадян повернулися після закриття кордонів через спалах коронавірусу. 

      Однак багато українців залишились карантині в різних країнах світу. Так у Польщі перебуває 101 громадянин, у Бразилії – 16, Німеччині – 7 тощо.

      Яке карають порушників карантину

      • Верховна Рада 17 березня вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
      • Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
      • Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.

      карантин
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Евакуація українців Поліція Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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