Поліція перевірятиме ізоляцію українців, які повернулись з-за кордону

Епідеміологи з Нацполіцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх тих, які повернулися з-за кордону.

Відтепер письмова згода на таку ізоляцію – обов'язкова. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

До слова Поліцейські виявили майже 1,5 тисячі порушників карантину

За його словами, відпрацьовуватимуть кожний контакт, а в разі порушення – притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

"Будемо робити вибірковий контроль дотримання умов перебування в самоізоляції. За порушення самоізоляції в домашніх умовах передбачена відповідальність", – пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Скільки українців повернулись з-за кордону? За даними МЗС України, за сприяння дипломатичних установ 59 494 громадян повернулися після закриття кордонів через спалах коронавірусу.



Однак багато українців залишились карантині в різних країнах світу. Так у Польщі перебуває 101 громадянин, у Бразилії – 16, Німеччині – 7 тощо.

Яке карають порушників карантину

Верховна Рада 17 березня вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал