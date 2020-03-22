Поліція перевірятиме ізоляцію українців, які повернулись з-за кордону
Епідеміологи з Нацполіцією перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх тих, які повернулися з-за кордону.
Відтепер письмова згода на таку ізоляцію – обов'язкова. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
До слова Поліцейські виявили майже 1,5 тисячі порушників карантину
За його словами, відпрацьовуватимуть кожний контакт, а в разі порушення – притягуватимуть до адміністративної відповідальності.
"Будемо робити вибірковий контроль дотримання умов перебування в самоізоляції. За порушення самоізоляції в домашніх умовах передбачена відповідальність", – пояснив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Скільки українців повернулись з-за кордону? За даними МЗС України, за сприяння дипломатичних установ 59 494 громадян повернулися після закриття кордонів через спалах коронавірусу.
Однак багато українців залишились карантині в різних країнах світу. Так у Польщі перебуває 101 громадянин, у Бразилії – 16, Німеччині – 7 тощо.
Яке карають порушників карантину
- Верховна Рада 17 березня вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
- Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
- Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.